妖艶なビジュアルとヒールムーブでファンを魅了する“悪女”レスラーが、キャラに見合わない“清楚風ルック”を公開。ギャップにやられるファンが続出している。

【画像】小悪魔美女レスラー、ギャップ全開の“清楚ルック”

WWEスーパースターのリヴ・モーガンが日本時間19日、自身のX（旧ツイッター）を更新。“珍しい”ファッションスタイルの自撮りショットを公開した。

普段は露出度高めの攻撃的ルックでプロレスを戦う彼女だが、この日公開した写真ではブルーのシャツを一番上のボタンまで留め、Aラインのスカートを合わせた“ビジネスカジュアル風”のファッションを披露。金髪にホワイトのネイル、複数個の指輪などやんちゃを隠しきれない部分もあるものの、新たな一面をのぞかせるビジュアルとなっている。

ギャップ全開の投稿はすでに約120万回以上のインプレッションと約7.2万件のいいねが押される大反響。多くのファンが「美人すぎる」「シンプルにめっちゃいい」「神に感謝」「この地球に現れた最も美しい女性」と絶賛のコメントを送っていた。

昨年11月に怪我から復帰したリヴはさっそく今年2月1日の「ロイヤル・ランブル」を制し、女子戦線のキーパーソンとして躍動。4月に控えるWWE最大のプレミアムライブイベント「レッスル・マニア」に向けた動向が注目されている。

