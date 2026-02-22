お笑いコンビ、春とヒコーキの単独ライブツアー「モンキービジネス」の追加公演が決定した。発売されたチケットが即日完売となったため。

大阪・ABCホールfr4月12日に昼公演、同13日に昼夜公演の3公演。福岡・西鉄ホールで同18日に昼公演。北海道・サッポロファクトリーホールで同26日に昼公演。東京・日経ホールで5月3日に夜公演、同5日に昼公演、同6日に夜公演の3公演。計7公演が追加となった。

追加となって4月10〜13日に大阪・ABCホールで7公演、同17〜19日に福岡・西鉄ホールで4公演、同25、26日に北海道・サッポロファクトリーホールで3公演、5月1〜6日に東京・日経ホールで10公演。全国4都市で24公演を行う。

21年の「孤独を着こなすな」、23年の「春とヒコーキ『龍』」に次ぐ3年ぶりの単独ライブで、ツアーは初めて。

ぐんぴぃ（35）と土岡哲朗（33）は「山で猿の集団に出くわしてしまい、襲われかけたことがあります。子猿がいたせいか、親猿っぽい個体が威嚇してきたのです。僕は日傘を持っていました。いざとなったら前方にバサっと開いて姿を隠し、相手が見失った隙に高速で攻撃する、キメラアント編のフェイタンみたいな戦法で挑むつもりでした。結局、無事に逃げることができました。単独ライブ『モンキービジネス』のタイトルを見るたびに思い出すトラウマです！即日完売につき、追加公演決定！もっと思い出させてください」と話している。

追加公演のチケットは、ローソンチケットで25日午後6時から一般発売される。