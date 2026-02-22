◇米女子ゴルフツアー ホンダLPGA最終日（2026年2月22日 タイ サイアムCCオールドC＝6649ヤード、パー72）

今季第2戦の最終ラウンドが行われ、首位と3打差の3位から出た岩井千怜（23＝Honda）が2イーグル、2バーディー、ボギーなしの66で回り、通算23アンダーで2位に入った。

地元タイの世界ランク1位ジーノ・ティティクル（23）が24アンダーでツアー通算8勝目を挙げた。

68で回った畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）、70で回った山下美夢有（24＝花王）が13アンダーで18位に並んだ。

67の古江彩佳（25＝富士通）、72の吉田優利（25＝エプソン）は12アンダーで24位だった。

竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）は66をマークし11アンダーの31位で大会を終えた。

勝みなみ（27＝明治安田）は9アンダーで35位。前回大会2位の岩井明愛（23＝Honda）は5アンダーで48位。馬場咲希（20＝サントリー）は2アンダーで53位。吉田鈴（21＝大東建託）は3オーバーで61位。笹生優花（24＝アース製薬）は5オーバーで63位。宮田成華（28＝日立建機日本）は6オーバーで65位だった。