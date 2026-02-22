俳優の中条あやみさんが自身のインスタグラムを更新。２月４日に29歳の誕生日を迎え、バースデーショットを報告しました。

投稿では、現在の美しい姿を捉えた多数の写真とともに、貴重な幼少期の写真も公開され、大きな話題を呼んでいます。



【写真を見る】【 中条あやみ 】 29歳のバースデーショット公開 「沢山お祝いしてもらったあれこれをてんこもり」「誕生祝ショット」と「貴重な幼少期ショット」を公開





公開された幼少期の写真は、ぷっくりとした頬と、吸い込まれそうな大きな瞳が印象的な一枚。カメラをじっと見つめる表情には、現在の面影がはっきりと見て取れ、当時から完成された美少女ぶりをうかがわせます。







投稿ではこの他にも、ティアラをつけた姿や誕生日ケーキを前にした写真など、誕生日を祝う様々なショットが「てんこもり」で公開されました。







誕生日から2週間以上経っての投稿となった理由について、中条さんは「なにをあげたらいいか分からなくて気づけば2週間以上たった結果2月に沢山お祝いしてもらったあれこれをてんこもり」と、ファンに共有したい写真を選びきれなかったという微笑ましい悩みを明かしています。







また「なんだかんだわーわーぎゃーぎゃーわめいたり悩んだり立ち止まったり突っ走ったりしましたが、周りに恵まれて大満足な20代最後を過ごせそうです」と、20代最後の年への思いを綴っています。







最後に「いつもありがとうございます」とファンへの感謝の気持ちを表し、29歳となった新たなスタートへの意気込みを示しました。







この投稿に「小さい頃もかわいすぎです」「幼少期ぽーりんかわいすぎる！」「立派にお育ちになりました」「20代最後も楽しんでください！！」「ぽーちゃんの可愛い写真から面白い写真まで見れて嬉しい」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】