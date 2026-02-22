朝から大行列ができていた。暖かくなってきた東京競馬場で開門と同時にお客さんが殺到。お目当ては、チャンネル登録者数１９０万人を誇る大人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ・ＳＵＳＵＲＵさん（３３）が、今月２２日までの期間限定で出店したラーメン店「北ノ醤油チーホー」だった。

「毎日ラーメン健康生活」をスローガンに、ラーメン店のレビュー動画を毎日更新し、人気を博している。そんなラーメン界のレジェンドが、初めて作ったしょうゆラーメンはＳＮＳで話題沸騰。濃いめのしょうゆ味に、ほろほろに煮込んだチャーシューがマッチした一品。初週の２月１日は、１５時半までに準備していた１０００杯が完売。同競馬場のラーメン店としては歴代トップの販売数をたたき出した。

知り合いのラーメン店の紹介で、初出店の地が競馬場に決定。ＳＵＳＵＲＵさん自ら店頭に立ってお客さんにラーメンを手渡しており、「食べ終わった後に『おいしかったです』と言ってもらえると、うれしいですよね」と笑顔を見せた。行列が絶えない人気店。「試作した時と全く同じ感じを再現できるかというのは難しかった。めっちゃ集中して。１個１個丁寧にやるというのを大事にして、とにかく頑張りました」と苦労を明かした。Ｇ１前日は７０分以上待ちに。フェブラリーＳ当日は３０００杯を準備予定だが、「全部鍋であおって作っているので、本当に大変なんです」と充実の表情を見せた。

１日２杯も食べに来るお客さんが続出するほど中毒性の高い味。こだわりを聞くと「にんにくとかひき肉、もやしとかをたっぷりのラードで炒めて作るので、その場で炒めたことによるコクとか香ばしさがスープに入り込む。“ライブ感のある１杯”に仕上がってる」と、インパクトのあるしょうゆ味に自信をのぞかせた。

食べるプロから作る側へ−。「ただ作っているのではなく、今何を入れているのかと考えを膨らませながらラーメンを食べるようになった。自分の中では『作る』をやってみて良かったなと感じています」とクリエーターとしての視点にも変化があったという。ここで、ふとした疑問が。こんなに毎日ラーメンを食べているのに、なぜこんなに美肌と体形を維持できているのか？「中性脂肪だけちょっとあれですけど、事務所の中では僕が１番数値がいいんですよ」と笑う。「僕が不健康だとラーメンが不健康というイメージがついてしまう。そういうイメージだけはつけないように気をつけています」とＳＵＳＵＲＵさん。大好きなラーメンのため、努力を怠らないプロ根性を見た。

（デイリースポーツ・野里美央）