お笑いコンビ矢野兵動の兵動大樹（55）、カンテレの藤本景子アナウンサー（48）、落語家笑福亭大智（47）、お笑いコンビ、くるくるコミック荻野晋吾（48）、女性ピン芸人の山下（28）からなる「チーム兵動」が22日、大阪市内で行われた「大阪マラソン2025」に参加。藤本アナ、荻野、山下は完走したが、兵動と大智はリタイアとなった。

兵動は一昨年が35キロ手前、昨年は16・5キロ地点でリタイア。今年は月に100キロ以上の走り込みをし、体重も11・5キロ絞り込んでの出走となったが、25・6キロ地点でタイムオーバーに飲み込まれた。「もうこれはしゃない。自分はこんだけやったけど、走るの苦手な人なんだな」と悲しんだ。

そのため、マラソンはやり切った感もあったが、2年連続タイムオーバーとなっている後輩のミルクボーイ内海崇から「来年は兵動さんとゴールしたい。負けたくない」と挑戦状をたたきつけられたことを知ると、「もうやめてほしいわぁ。余裕で引退かなと思っていたのに。年々、年取るんですよ」

それでも、「走るというのが自分の中でちょっと生活の中にも入ってきてた。内海が言うんであれば、受けて立ちますよ」と男らしく挑戦状を受諾。周りから喝采を浴びると、「最悪や、もう辞める気やったのに。走るの苦手な人やねん」と後悔していた。