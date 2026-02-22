柏木由紀子78歳、ワンちゃんOKカフェでほっこり 癒やしの近影に反響
女優の柏木由紀子が22日にインスタグラムを更新。カフェで愛犬とくつろぐオフショットを披露した。
【別カット】おしゃれカフェで愛犬とまったり（2枚）
柏木が「ワンちゃんOKエリアが広々としてお気に入り 早速リピート利用してしまいました」と投稿したのは、愛犬とくつろぐ姿を収めたオフショット。写真には、笑顔で愛犬に寄り添う柏木の姿が収められている。
「すてきな連休を」と締めくくった投稿に、ファンからは「可愛い」「由紀子さんのヘアスタイルや髪の色憧れです」などの声が集まっている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」インスタグラム（@yukiko_kashiwagi）
