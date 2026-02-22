Cocomi、前髪イメチェン姿を公開「切りすぎましたね」 ナチュラル美に注目
木村拓哉と工藤静香の長女でフルート奏者のCocomiが22日にインスタグラムを更新。前髪をイメチェンした近影を披露した。
【別カット】Cocomi、愛犬との2ショットも公開（3枚）
Cocomiが「少し、、、、切りすぎましたね」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、前髪を切ろ揃えたソロショットや、愛犬との2ショットなどが収められている。
■Cocomi（ここみ）
3歳からヴァイオリン、そして11歳にフルートを始める。2021年1月、東京フィルハーモニー交響楽団の「ニューイヤーコンサート2021」にソリストとして出演。2022年4月デビュー・アルバム『de l’amour』をリリース。2023年11月には2ndアルバム『Mélancolie』をリリースし、東京・紀尾井ホールで自身2度目となるリサイタルを開催した。
引用：「Cocomi」インスタグラム（@cocomi_553_official）
【別カット】Cocomi、愛犬との2ショットも公開（3枚）
Cocomiが「少し、、、、切りすぎましたね」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、前髪を切ろ揃えたソロショットや、愛犬との2ショットなどが収められている。
■Cocomi（ここみ）
3歳からヴァイオリン、そして11歳にフルートを始める。2021年1月、東京フィルハーモニー交響楽団の「ニューイヤーコンサート2021」にソリストとして出演。2022年4月デビュー・アルバム『de l’amour』をリリース。2023年11月には2ndアルバム『Mélancolie』をリリースし、東京・紀尾井ホールで自身2度目となるリサイタルを開催した。
引用：「Cocomi」インスタグラム（@cocomi_553_official）