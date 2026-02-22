中条あやみ、誕生日に秘蔵写真披露 可愛すぎる幼少期ショットも
女優の中条あやみが21日にインスタグラムを更新し、29歳の誕生日を迎えたことを報告。オフショットや幼少期ショットを公開した。
【別カット】中条あやみ、秘蔵の幼少期ショットも披露（ほか15枚）
4日に29歳の誕生日を迎えた中条が公開したのは自身のオフショット。投稿には、誕生日祝いの花束を受け取る様子や“29”のバルーンを前にしたソロショット、さらに幼少期の秘蔵写真も収められている。
投稿の中で彼女は「なにをあげたらいいか分からなくて気づけば2週間以上たった結果2月に沢山お祝いしてもらったあれこれをてんこもり」と写真について説明しつつ「なんだかんだわーわーぎゃーぎゃーわめいたり悩んだり立ち止まったり突っ走ったりしましたが、周りに恵まれて大満足な20代最後を過ごせそうです いつもありがとうございます」とコメントしている。
この投稿にファンから多数の祝福が寄せられている。
■中条あやみ（なかじょう あやみ）
1997年2月4日生まれ。大阪府出身。14歳でスカウトされ芸能界入り。以降、モデルや女優として活躍。今年4月スタートのドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系）に出演。プライベートでは2023年に結婚を発表している。
引用：「中条あやみ」インスタグラム（@nakajo_ayami）
