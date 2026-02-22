『大人が頼れるプチプラ』みーっけ！！【エクセル】即GET推奨♡「新作リップ & アイシャドウ」

プチプラコスメの【excel （エクセル）】から、大人の日常を格上げしてくれそうな春の新作が登場しました。定番で販売されていたアイシャドウのリニューアル版と、春らしさを感じられる新作リップグロスは、どちらも洗練された大人のメイクにぴったり。コスメ好きはもちろん、普段そこまで凝ったメイクはしないという人でも、試したくなりそうな新作をぜひチェックしてみて！

待望のリニューアルで粉質が進化！

【excel】「スキニーリッチシャドウ N」\1,650（税込）

公式サイトでも「名品アイシャドウがついにリニューアル」と紹介されている「スキニーリッチシャドウ N」。「よりなめらかになった粉質」（公式サイトより）とのことで、リニューアル前の「スキニーリッチシャドウ」を愛用していた人もぜひチェックを。使いやすいベージュやブラウン系で統一された色展開はそのまま。旧品の色を踏襲した4パレットに加えて、3パレットの新色も登場しています。さまざまな場面で使用できる上品さで、大人が使いやすい絶妙な色設計が光ります。

新色は誰もが使いやすそうな、ニュートラルブラウン

新色として登場した「SK01 トゥルーブラウン」。ニュートラルなブラウンが揃い、パーソナルカラーにとらわれることなく、誰もが使いやすそうな4色です。@ftn_picsレポーターKaori.Fさんは、「細かなパールは『素肌から滲むような輝き』を演出」「重ねても濃くなりすぎず、グラデーションも自然」と解説。オフィスにはもちろん、フォーマルなシーンまで幅広く活躍してくれそうです。

唇ケアしながら、ぷるんとした質感を目指せる

【excel】「パンプフルドロップ」\1,760（税込）

春らしいキャンディカラーが目をひく新作リップグロス「パンプフルドロップ」は、透明感のある新鮮なメイクを叶えてくれそうです。公式サイトによると「美容液発想のケアするトリートメントグロス」とのことで、気になる唇の縦ジワが目立たない“ぷるん”としたリップメイクが叶いそう。単体で血色感を出すのはもちろん、手持ちの口紅に重ねてニュアンスの変化を楽しむのもおすすめです。

上品な血色感をプラスするコーラルカラー

「FD01 アプリコットジュレ」は、温かみを感じさせるコーラルカラー。ちょっぴり顔色がさえない日でも、明るい表情に見せてくれそうな血色感カラーです。レポーターKaori.Fさん曰く「クリアながら色味がきれいに出やすく、単体使いでもバランスよく決まる」とのことなので、大人が使いやすいはず。寒い日に交じって、時折、春らしさが感じられるようになってきた今日この頃。唇から春の装いを取り入れてみませんか。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：内山友里