櫻川ソロモンが広島戦でオーバーヘッドでゴールを決めた

セレッソ大阪は2月22日、明治安田J1百年構想リーグの第3節でサンフレッチェ広島と対戦した。

1-2で試合には敗れたが、FW櫻川ソロモンが華麗なオーバーヘッドでゴールを決め、「ベストゴール候補」「身体能力高すぎ」など注目を集めている。

試合は0-1で迎えた後半アディショナルタイム、C大阪はDFディオン・クルーズが左サイドからロングスローをゴール前に送ると、ボールは櫻川の元へ。胸トラップから右足でボールを浮かせ、華麗なオーバーヘッドシュートで同点ゴールを決めた。

SNSでは、櫻川のゴラッソに「これは天晴れ」「スーパーだったな」「これは凄かった」「身体能力高すぎ」「いいもん見れた」「これはベストゴール候補」「思わず声出た」「素晴らしいフィジカルとアイデア」など、多くのコメントが寄せられた。

その後、MF東俊希に勝ち越しゴールを許し、まさかの敗戦となったが、櫻川にとっては2試合連続ゴール。今日の敗戦を払拭する3試合連続弾に期待がかかる。（FOOTBALL ZONE編集部）