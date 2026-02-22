◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第2節 広島2―1C大阪（2026年2月22日 ヨドコウ桜スタジアム）

広島は後半10分にFWジャーメイン良（30）のミドル弾で先制するなど、試合を支配し続けていたが、後半アディショナルタイム5分にC大阪・FW櫻川ソロモン（24）にオーバーヘッド弾を決められて追いつかれるまさかの展開。しかし、その2分後の追加タイム7分にボックス内に入り込んでいたMF東俊希（25）が相手DFに当たって飛んできたボールを右足で冷静にゴールに運んで勝ち越した。勝ち点3を挙げた広島はWESTの首位に立った。

東はゴールシーンを振り返り「点を取ってヒーローになる気持ちがありました。雰囲気的に入るような…。蹴った瞬間もいい感じにリラックスしていました。“持ってる男”なんで」と笑顔を見せながら極めて冷静に答えた。追いつかれた瞬間も「チャンスはあると思ったので、あと何分か気になった。みんながちゃんと同じ方向を向いて点を取りにいった姿勢がゴールにつながった」とボールをつないだチームメートに感謝した。

バトルシュ・ガウル監督（38）は「最後は感情的になる試合になったが、90分間は我々がコントロールした。勝ちたい気持ちを最後まで前面に出して戦った選手たちを誇りに思う」とリーグ戦3試合を無敗で首位に立ち、手応えをつかんだ様子だった。