¤«¤±¤ª¤Á¡¦ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¡ÖÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î»°½½Ç¯»Ë¡×¡ÚÂè8²ó¡Û¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ëµß¤ï¤ì¤¹¤®¤¿¡×
¡ä¡ä¡ÖÃæ³Ø»þÂå¡¡×¤Ï¤³¤Á¤é
¹â¹»¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼«Ê¬¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥í¡¼¥É¥ª¥Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤È9mm Parabellum Bullet¡Ê¤³¤Î¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤ò¸À¤¦»þ¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤±ÑÃ±¸ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê³Ð¤¨¤Æ¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¡¼¥É¥ª¥Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌîµå°ì²È¡Ê¼«Ê¬°Ê³°¡Ë¤Ç¡¢²ÈÂ²½¸¤Þ¤Ã¤¿¤é¥¢¥Ë¥á¤Î¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¡×¤òÉ¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ì¡²è¤âÁ´´¬²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡Ö²¶¤Î¤³¤È¤Ï¤ª¤È¤µ¤ó¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼Æâ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ö»þ¤Î¸Æ¤ÓÊý¡Ë¤È¸Æ¤Ù¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¤°¤é¤¤²ÈÂ²¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤âºÇ¸å¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥í¡¼¥É¥ª¥Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¶Ê¤ÏÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ï¤ß¤ó¤Ê¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¿´³¨¡×¡ÖPLAY THE GAME¡×¡Ö¤µ¤é¤ÐÊË¤ÌÌ±Æ¡×¤À¤±Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÏYouTube¤ÇÂ¾¤Î¶Ê¤âÄ°¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤Ä°¤¯¤È¤½¤ì¤¬¤É¤ì¤â¤è¤¯¤Æ¡£
¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡×¤âÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¥í¡¼¥É¥ª¥Ö¥á¥¸¥ã¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢ROM¤È¤·¤Þ¤¹¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö·¯¤¬¤¿¤á¡×¡Ö»¨Áö¡×¡Ö¶öÁ³¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÉ¬Á³¡×¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤âÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î´ë²è¡Ê¥Ï¥Þ¥é¥¸¥ã¡Ë¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢DVD¤ò¼Ú¤ê¤Æ¸«¤Æ¤ß¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óROM¤Î¶Ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥É¥é¥à¤ÇÃ¡¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡×¤òÃ¡¤¯¤¿¤á¤Ë¥«¥¦¥Ù¥ë¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÃ´Åö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬¡Ö¥Ï¥Þ¥é¥¸¥ã¡×¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ç°ìÈÖ¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¼¡¤ËÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ï9mm Parabellum Bullet¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤âYouTube¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÞ¤Ë¡ÖBlack Market Blues¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¶Ê¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¥É¥é¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥à¤ÎÃ¡¤Êý¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÃ¡¤Êý¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î¥É¥é¥à¤ÎÃ¡¤Êý¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£YouTube¤È¤«¤Ç¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢ËÜÅö¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¥É¥é¥à»Ï¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¡£
¤â¤Á¤í¤ó9mm¤Î¶Ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥É¥é¥à¤ä¤Ã¤Æ¡¢9mm¤ÏÍ£°ìPV¤È¤«¥é¥¤¥Ö¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤ÎÃ¡¤Êý¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¿¿»÷¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ä¡¼¥Ð¥¹¡ÊÎ¾Â¤Ç¥Ð¥¹¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤³¤È¡£¤à¤º¤¤¡Ë¤òÎý½¬¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤ÎÃ¡¤Êý¤ò¿¿»÷¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âËÜ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î·ëÏÀ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏÏÓ¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ã¤«¤¤¥É¥é¥à¤òºî¤ì¤Ð¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥É¥é¥ß¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÃæ¤Ë¤è¤¯¡¢¤¤¤äËÜÅö¤ËËè¼ø¶È¤Î¤è¤¦¤Ë¶µ²Ê½ñ¤Ë¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¥¤¤¹¤®¤ë¤·²Ë¤¹¤®¤ë¤À¤í¡£
¤·¤«¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤¬Ã¦Âà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìÀ¸¤Î¸å²ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â¿ä¤·¤Ï¿ä¤»¤ë¤¦¤Á¤Ë¿ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤Î¼ñÌ£¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ÎÂè6²ó¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¹â¹»»þÂå¤ÎÍ§Ã£¡Ê¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¿¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ëº£¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²»³Ú¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤¸¤ã¥Ù¥¿¤È¤â¼è¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¶ä°ÉBOYZ¡¢¥¬¥¬¥¬SP¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¤«¤é¡¢¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥·¡¢²¬ºêÂÎ°é¡¢¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤â¤Î¤Ë¿´¿ì¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ï¶Ê¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤È¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´°Á´¤Ë²Î»ì¤Ç¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥á¥í¥Ç¥£¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÀÄ½Õ¤ò²¿¤â¤Ç¤¤º¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥â¥Æ¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Èó¥â¥ÆÃË»Ò¤Ë»É¤µ¤ë¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤Ç²Î¤¦¥Ð¥ó¥É¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£
¾×·â¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÈó¥â¥Æ¤òÀµÅö²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤à¤·¤í¥«¥Ã¥³¤è¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÏÈó¥â¥Æ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç²¿¤âÅØÎÏ¤»¤ºÁ´¤ÆÄü¤á¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¤³¤¦¤¤¤¦Â¾ÀÕ¤ÎÀº¿À¤¬Èó¥â¥Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ë¡£
Â¾¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¼ç¤Ë¹â¹»»þÂåÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¡¼¥â¡¼¥ë¥ë¥®¥ã¥Ð¥ó¡¢½÷²¦Ëª¡¢Ëº¤ì¤é¤ó¤Í¤¨¤è¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥·¡¼¥ó‼¡¢»ÍÀ±µå¡¢ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡¢±³¤Ä¤¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡¢¶õ¤¤ÃÊ¢¤Ë¼ò¡¢GOING STEADY¡¢¤æ¤é¤æ¤éÄë¹ñ¡¢¡Ö¿åÃæ¡¢¤½¤ì¤Ï¶ì¤·¤¤¡×¡¢THE Êú¤¤·¤á¤ë¥º¡¢¥¶50²óÅ¾¥º¡¢¥¶¡¦¥Þ¥¹¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢¤¯¤ë¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¢andymori¡¢¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¡¢È¬½½È¬¥ö½ê½äÎé¡¢ÌÓÈé¤Î¥Þ¥ê¡¼¥º¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¢¥¶¡¦¥ê¡¼¥µ¥ë¡¦¥¦¥§¥Ý¥ó¥º¡¢Äá¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä¡Ä¡ÊºÇ¶á¤Þ¤ÇFLOW¤Ð¤«¤êÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡Ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥»¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥·¡¼¥ó‼¤È»ÍÀ±µå¤ÈÂÇ¼ó¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤ÎÊý¤«¤éSNS¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¯¤Æ¶½Ê³¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥Ð¥ó¥É¤âÍ¾Íµ¤Ç²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡ÊÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ò»¶¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¿ä¤·¤Ï¿ä¤»¤ë¤¦¤Á¤Ë¿ä¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤é¤Á¤ã¤ó¤È¥é¥¤¥Ö¹Ô¤Ã¤¿¤ê¥°¥Ã¥ºÇã¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÄÀÌÛ¤Î²Ã³²¼Ô¤À¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£±³¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤Ç¤âÄÀÌÛ¤Î²Ã³²¼Ô¤À¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ê¡ª
¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤«¤â¤Ç¤¹¡ª
Â¾¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤ÆÃÎ¤ê¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¤¤«¤¹¥Ð¥ó¥ÉÅ·¹ñ¡×¤È¤¤¤¦ÀÎ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¥À¥é¥À¥éYouTube¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µÞ¤Ë¡Ö¤¿¤Þ¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Ä°¤¤¤¿½Ö´ÖÄ»È©Î©¤Ä¤°¤é¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤òÄ´¤Ù¤¿¤é¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¸µ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ÈÇò¤â½Ð¤¿¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤º¡¢¤Ê¤ó¤»¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤êÆñ¹Ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤¤¤«¤¹¥Ð¥ó¥ÉÅ·¹ñ¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ï¡¢´ðËÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ó¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÍÌ¾¤Ê²»³Ú²È¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬É¾²Á¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¡¢1²ó¤Ç²¿ÁÈ¤«¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬½Ð¤Æ1°Ì¤ò·è¤á¤ë¡£1°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼¡¤Î½µ¤â½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤¿¤Þ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¾¤Î¥Ð¥ó¥É¤È¤Ï¶õµ¤¤¬°ã¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ª¤É¤ª¤É¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç»Ê²ñ¼Ô¤â¿³ºº°÷¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈçÓ¤á¤Æ¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç±éÁÕ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ß¤ó¤ÊÀä¶ç¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£°µ´¬¤Î±éÁÕ¤È¥á¥í¥Ç¥£¤Ç¡£
¤½¤·¤Æ±éÁÕ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤°¤é¤¤¤Î¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¤Ç¡¢¥Ù¥¿Ë«¤á¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î²ó¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È5½µÏ¢Â³¤ÇÍ¥¾¡¤·¡Ö¥¤¥«Å·¥¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦ÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©
¤â¤¦Ì¡²è¤¸¤ã¤ó¡¢¼«Ê¬¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¡×°Ê¾å¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¶Ê¤â²Î»ì¤â¥µ¥¤¥³¡¼¤Ë¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤Î°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤µ¤ó¤Î¾Ò²ð¤Ç¤¿¤Þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÀÐÀî¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¿¤³¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢ÃÎµ×¤µ¤ó¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¡¢ÂìËÜ¤µ¤ó¤Î±éÁÕ¤Ëº®¤¼¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤ÈËÜÅö¤Ë¿ÍÀ¸²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ËÜÅö¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ÀèÆüÈÖÁÈ¤ÇÆ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¼«ºî¤Î¥é¥é¥é¥é¥¤ÂÎÁà¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¥é¥é¥é¥é¥¤ÂÎÁà¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸«¤Æ¤¿¤Î¤Ç´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê0ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
¥¤¥«Å·¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ÆÂ¾¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤êº£¤Ç¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¿Í´Ö°Ø»Ò¤ÈFLYING KIDS¤Ç¤¹¡£
¥é¥ô¥£¥Ã¥È¤Î¡Ö¿åÃæÂ©»ß¤áÁª¼ê¸¢¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¡¢¿åÃæ¤ÇÂ©¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÇ¾Æâ¤ÇFLYING KIDS¤Î¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï¡Ö¿åÃæ¡¢¤½¤ì¤Ï¶ì¤·¤¤¡×¤Î¶Ê¤òÄ°¤±¤è¡£
¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤¤¤¦¤È¤É¤³¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤«Ëº¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢B-DASH¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¹¥¤¤Ê¡Ö°¦¤¹¤ëPOW¡×¤ÎPV¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤ËÀ»ÃÏ½äÎé¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¹¥¤¤Ç¤¹¡Ê¿¼Ìë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÃÏ¸µ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Æµã¤¤¤¿¡Ë¡£
¤½¤ì¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤Î»þ¤Îµ¤Ê¬¤ä¾õ¶·¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¼«Ê¬¤ò°Ö¤á¤¿¤ê¤¹¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÆü²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¤Ï¡¢¥»¥¯¥Þ¥·¤Î¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¥º¥à¡×¡¢Æ¸Äç¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬µÞ¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¿¤é¡ÖÆ¸Äç¥½¡¼¡¦¥ä¥ó¥°¡×¡¢É÷Â¯¾î¤ËÎø¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÏËº¤ì¤é¤ó¤Í¤¨¤è¤Î¡Ö¤Ð¤«¤Ð¤Ã¤«¡×¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤È¾¯¤·ÏÃ¤»¤¿Æü¤Ï¥»¥¯¥Þ¥·¤Î¡ÖºòÆü¤Î¤Ä¤Å¤¡×¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¥Õ¥é¥ï¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥º¤Î¡ÖÅÇ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÈè¤ì¤Æ»Å»ö¤â¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤29ºÐ¤Î»þ¤Ë¶ä°É¡Ê¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¡Ë¤Î¡ÖÆó½½¶å¡¢»°½½¡×¡¢µÞ¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤Î¤³¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¦¤ï¤¢¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¥´¥¤¥¹¥Æ¤Î¡ÖÀÄ½Õ»þÂå¡×¡¢¥Þ¥¸¤ÇÉáÄÌ¤ËÝµ¤Ã¤Ý¤¤»þ¤Ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¡ÖÝµ¤¯¤·¤¿Í¡¹¤Î¤¦¤¿¡×¡¢ÂÐ·è´ë²è¤ÇÉé¤±¤Æ¥Þ¥¸¤Ç²ù¤·¤¹¤®¤ë»þ¤Ï¥¬¥¬¥¬¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤Ò¤Äë¹ñ¡×¡¢Èà½÷¤ÈÊÌ¤ì¤ÆÌ¤Îý¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ¤Ï¶ä°É¤Î¡ÖÌ´¤Ç°©¤¨¤¿¤é¡×¡Ö¥á¥¹ÆÚ¡×¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Ë¸þ¤«¤¦»þ¤Ï¶ä°É¤Î¡ÖÅìËÌ¿·´´Àþ¤Ï¥Á¥Ò¥í¤Á¤ã¤ó¤ò¾è¤»¤Æ¡×¤òÄ°¤¯¤Ê¤É¡£
¤½¤ó¤Ê¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í»þÂå¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶Ê¤ò±ä¡¹¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÃËÉ»Î¤ò¤ä¤á¤Æ¾åµþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢Ä°¤¯²»³Ú¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤á¤Ã¤Á¤ãÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾åµþ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¡×¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥Æ¥£¤Ë¹Ô¤¯¤·¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¤·¤«Ä°¤«¤Ê¤¤»þ´ü¤Ï¡¢µÕ¤Ë¥Ð¥ó¥É²»³Ú°Ê³°¤ÏÄ°¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ä°¤«¤º·ù¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²¿¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¡×¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤ÈAwesome City Club¡¢YOGEE NEW WAVES¤¢¤¿¤ê¤ò¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¡¢Æ£°æÉ÷¤È¤«À±Ìî¸»¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¿¤Î¤â¤³¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£
¤³¤Î»þ¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿²Î»ì¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥í¡¼¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¥¨¥â¤µ¡×¡Ê¥¨¥â¤¤¤È¤¤¤¦»úÌÌ¤ò¸«¤ë¤Î¤â·ù¤Ê¿Í¤Ï¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²»¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ê¤Ê¤¬¤é¤âåºÎï¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥¹¥´¤µ¡×¡Ê´¶³ÐÅª¤¹¤®¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ë¤ò½Å»ë¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾åµþ¤·¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤âÃ¯¤â¤ª¤é¤ºÌ¤Íè¤â¸«¤¨¤ºÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢Éô²°¤òÇö°Å¤¯¤·¤Æ±ä¡¹¤È¥¥ê¥ó¥¸¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£¸½ºß¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËTOMOO¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ°¤¤¿¤¤¶Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤³¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¶Ê¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Çµ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ°¤¯²»³Ú¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¤òÄ°¤¯¤È¤½¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¾ð·Ê¤È¤«»×¤¤½Ð¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁ¯ÌÀ¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£²¼¼ê¤·¤¿¤é¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤è¤ê¤âµ²±¤¬ÁÉ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ï¤Þ¤À¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°¤¤»×¤¤½Ð¤âÅÇ¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤Á¯ÌÀ¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ç¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é²»³ÚÄ°¤«¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢Á´Éô¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£