阪神は22日に行われたヤクルトとのオープン戦(甲子園)に12-1で圧勝。昨季のリーグ王者として圧倒的な勝負強さを見せつけた。
¡¡ºå¿À¤Ï£²£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê±ºÅº¡Ë¤Ë£±£²¡½£±¤Ç°µ¾¡¡£ºòµ¨¤Î¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦Â¼¾å¤Ï£²²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¸×¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡££³ÈÖ¼ê¡¦ÂçÃÝ¤â¶ñ»ÖÀî¤Ç¤ÎÄ´À°¤ò·Ð¤Æ£²²ó£³°ÂÂÇ£³Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¡£Ä¾µå¤ò¼´¤Ë´Ë¤¤¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÅê¤¸¤ë¤Ê¤É»ý¤ÁÌ£¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¡Ö·ò¹¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡£ºòÆüÆ±ÍÍ¤Ë²ÆìºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¢¤È£³Æü¡¢½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ´ØÀ¾¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡£Î¾ÏÆÄù¤á¤Æ³Ü°ú¤¤¤Æ¤Þ¤¿ÃÃÏ£¤òÀÑ¤à¤È¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Ï¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¼çÎÏ¤Îº´Æ£¡¢¿¹²¼¡¢ºäËÜ¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÌî¼ê¿Ø¤â£²£°°ÂÂÇ£±£²ÆÀÅÀ¤ÈÂçË½¤ì¡£Á°Àî¤¬±¦Íã¤Ø¤ÎÆÃÂçËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à£³°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Í··â¤ÎÄê°ÌÃÖ¤òÁÀ¤¦¾®È¨¤â£³°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤ÈÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯´ü´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢¡ÖÁª¼ê¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÌÛ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼çÎÏÉÔºß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ÌÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿ÌÔ¸×·³¡££²¥ê¡¼¥°À©¸å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£