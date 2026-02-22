地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」プレゲームショー

ドジャースは21日（日本時間22日）、アリゾナ州テンピで行われたスプリングトレーニング初戦に15-2で大勝した。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で行われたプレゲームショーでは、チームから新たにワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に選出された人物が話題となった。

3月に行われるWBCで、ドジャースは大谷翔平投手、山本由伸投手が日本代表、ウィル・スミス捕手と引退したクレイトン・カーショー投手が米国代表、エドウィン・ディアス投手がプエルトリコ、キム・ヘソン内野手が韓国代表として出場する。他にもマイナーの選手たちが大舞台に立つ予定だ。

同局でレポーターを務めるキルステン・ワトソンさんは「ドジャースからはウィル・スミスが米国代表の捕手を務めます。ディノ・イーベルは三塁コーチ。そして（もう1つ）、とてもクールなことを」として話を切り出した。「ストレングス＆コンディショニングコーチのトラヴィス・スミスも。（ドジャースが行う）多くのセレブレーションは彼のインスピレーションを受けています。彼も米国代表のストレングス＆コンディショニングコーチとして参戦します」と、新たにスミスコーチが“代表入り”したことを伝えた。

スミスコーチといえば、大谷の自主トレにも動向するほか、試合前のベンチでは大声を上げてチームを鼓舞することも多い。2017年以来の世界一へ、米国代表に頼りになる存在が加わった。（Full-Count編集部）