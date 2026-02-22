堀未央奈、オフショル衣装姿にファン悶絶「肌綺麗すぎ」「透明感ハンパない」
【モデルプレス＝2026/02/22】元乃木坂46の堀未央奈が2月21日、自身のInstagramを更新。2月18日放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜 2時17分〜）に出演したことを報告し、オフショットを披露した。
【写真】29歳元乃木坂46人気メン「透明感ハンパない」オフショル衣装姿
堀は「森香澄の全部嘘TV、出ています！」「TVerでみてね」とつづり、衣装姿のオフショットを複数枚投稿。胸元にたっぷりとしたレースのラッフルがあしらわれた、美しいデコルテが映える白いオフショルダーのトップスにデニムを合わせたコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「肌綺麗すぎ」「透明感ハンパない」「どんどん可愛くなってる」「オシャレ上級者」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
