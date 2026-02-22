▽練習試合 ハヤテベンチャーズ静岡２６―０静岡硬式野球倶楽部（２２日・ちゅ〜るスタジアム清水）

プロ野球ファーム・中地区のハヤテベンチャーズ静岡が２２日、ちゅ〜るスタジアムで静岡硬式野球倶楽部と練習試合を行い、２６―０で大勝した。新潟医療福祉大から今季加入した後藤響投手（２２）＝掛川西高出＝がプロ初先発。クラブチーム相手に３回を１安打１四球で無失点に抑えた。

立ち上がりこそ制球が定まらなかったが、２回以降はリズムよく打たせて取った。「１４０キロ台が出たのは良かった」。最速１４５キロには届かなかったが、この日は１４３キロを計測。得意のツーシームも効果的だった。

ともに１回無失点だった１５日のヤマハ戦、１８日のオイシックス戦に続く好投。「できれば、先発でいきたい」とスターターに立候補した。有銘兼久投手コーチ（４７）は「あれだけ外野に飛ばされたらまだまだ」と笑顔で辛口評価。それでも、赤堀元之監督（５５）が「次につながる」と及第点をつけた新人右腕が、堂々とローテ争いに割って入る。（塩沢 武士）