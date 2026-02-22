今大会最後の種目である男女マススタートが行われ、女子の佐藤綾乃（２９）＝ＡＮＡ＝は１５位に終わった。今大会で五輪は最後。「集大成」として臨んだ舞台での個人種目でメダル獲得はかなわなかった。男子は決勝に進出した佐々木翔夢（２０）＝明大＝が１０位、蟻戸一永（２３）＝ウェルネット＝は１３位だった。

佐藤は五輪ラストレースのマススタートで充実した表情を見せた。１５位には終わったが、最後までメダルの可能性を見せた。ゴール直後は悔しそうな表情を見せたが、「自分のやるべきことに向き合い、準備はしてきた。悔いはない」ときっぱりと答えた。

１回戦１組を首位で突破。決勝では中断に控えながら徐々に前をうかがった。４番手から最後のスプリント勝負に全てをぶつけた。外からカーブを回ることとなり距離をロス。海外勢に屈し、上位には入れなかったが、「他が強かっただけだった。出し切った」と満足した様子で話した。

初出場した１８年平昌五輪団体追い抜きで金メダル獲得。安定感のある滑りを武器に、今大会の銅を含めて団体追い抜きで３大会連続メダルに貢献した。「メダルを取っても悔しいのは成長できたと感じる。戦えている自分ってなんかかっこいいな」と五輪の思い出をかみ締めた。

自身の進退については未定だという。３月の世界選手権オールラウンド部門を終えてから「自分の体とよく相談して、４月からどうするのかをゆっくり決めていきたい」と柔らかな表情で話した。３大会で１７レースを滑った五輪のリンクに別れを告げた。（富張 萌黄）

◆佐藤 綾乃（さとう・あやの）１９９６年１２月１０日、北海道・厚岸町生まれ。２９歳。小１からスケートを始める。釧路北陽高―高崎健康福祉大。１７年アジア冬季大会３０００メートル銅メダル。団体追い抜きで１８年平昌五輪金メダル、２２年北京五輪で銀メダル獲得。２４年四大陸選手権チームスプリント優勝。１５７センチ。