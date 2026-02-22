ネットニュースでも美しくなったと話題の大沢あかね、ある場所で行っている5つの秘密

ネットニュースで整形疑惑が起こるほど、急速な美人化が話題のタレント・大沢あかねさん（40歳）。子育てがひと段落する気配を見せた頃、鏡に映った自分にショックを受け一念発起。そこから美容に全フリし、周囲のママ友たちからも「何をしたの？」と言われるほど、肌の調子が整い始めた。仕事に育児にと日々奔走する彼女が狙いを定めたのは、毎日必ず入る入浴タイムだった。

続く後編では、『遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり』（ワニブックス）より、入浴中に取り入れているケアを紹介する「めんどくさがり代表 あかねのお風呂美容チート技」から記事を一部抜粋してご紹介します。

「めんどくさがり代表 あかねのお風呂美容チート技」

1.うるおいを残すお風呂美容の裏技は、水を飲むだけ

お風呂って、本来は保湿できる場所なのに、実は、うるおいを失いやすい時間でもあるんです。一説によると、1回の入浴で約800mLの水分が出ていくこともあるとか！ せっかく蒸気で肌がゆるんで、うるおいを吸収しやすい状態になっているのに、体の内側がカラカラなんて、もったいない！ おすすめは、お風呂の前とあとにコップ1杯ずつの水を飲むこと。しっかり湯船に浸かって汗をかきたいという日は、水を入れたペットボトルをお風呂に持ち込んで、洗う工程の合間にもちょこちょこ飲み。外からのケアも大事だけど、まずは内側の飲む保湿が基本だと思っています。

2.やって損なし！ 脱衣所をぬくめるだけで、美容の持ちが変わった

お風呂から出た瞬間のヒヤッとした空気……その温度差が実は美容の敵なんです！ せっかく血流がめぐり、肌にスキンケアの成分が入りやすい状態になっていても、冷たい空気に触れると体がギュッと冷えて、自律神経の働きが乱れやすくなるのだとか。体温調整がうまくいかないと、せっかくの“めぐり”が一気にストップ。肌のうるおいの持ちにも直結します。だから、冬の脱衣所はヒーターでリビングと同じくらいの温度に。夏場は冷房を弱めたり、ドアを少し開けて温度差をゆるやかに。それだけで血流が保たれ、スキンケアの成分がしっかり働く肌の土台が整う気がします。入浴中だけじゃなく、出たあとも油断は禁物。お風呂で温めた身体を冷やさないことが、翌朝のツヤ肌への近道です。

3.しまうとサボるから、お風呂美容アイテムは脱衣所に置きっぱ

美容もちゃんと続けようと思うほど、タスクが増えてハードルが上がりますよね。だから私は、「しまわない美容」を徹底しています。せっかく買っても、どこかにしまった瞬間から出番が減っていく。ついつい「明日でいっか」ってなって、気づけばそのまま使わなかった……なんてことも。だから、お風呂美容で使うアイテムは全部まとめて脱衣所に置きっぱなし！ すぐ手が届くようにしておくと、気分が乗ったときにサッと始められます。お風呂用のパックやオイル、マッサージグッズ。サウナスーツによもぎ蒸しセット、韓国ドラマを観るための防水スマホケースまで、まるっとセットに。続けるコツは、意志よりも仕組み。手が届く場所にあるだけで、「今日もやっとこうかな」と自然に続けられるようになりました。

4.浴室暖房は直前で消して、入浴時は蒸気でサウナ気分

浴室では、ちょっとした風があるだけで体は冷えてしまうもの。窓や換気扇から入る風、浴室暖房の温風も、濡れた肌にあたると意外と冷えてしまうんです。だから私は、お風呂に入る直前でスイッチを切る派。特に冷えた冬場は、まず40度くらいのシャワーを壁や床にあてて、浴室全体を温めてから入ります。シャワーの蒸気が広がるだけで、まるでサウナみたいにポカポカに。夏以外は換気扇もOFF。わずかな風でも熱を奪うので、すきま風も入れないのが鉄則！ 浴室の空気を止めて蒸気に包まれることで、熱が体をじんわりほどき、汗と一緒に1日の疲れまでふっと溶けていきます。湯気に包まれるこの時間こそ、最高のリラックス美容。頑張らなくても、自分をいたわる準備が整います。

5.お風呂上がりは1分もあけずに保湿！ 保湿！ 保湿！

ちまたでよく聞く、保湿は「5分以内に」「3分以内に」……。どれが正解かなんて、きっと人それぞれ。正直、わかりません。でも、どうせなら早いほうが安心！ ということで、私は「1分以内に保湿！」と決めています。タオルではこすらず、そっと水分を吸い取るだけにして、すぐに保湿ケアへ。お風呂上がりの肌は、まるで吸水スポンジ。濡れているうちに保湿を重ねると、うるおいをぎゅっと閉じ込められます。逆に1分でも放っておくと、水分がどんどん蒸発して、乾いたタオルみたいにカラカラに……。大事なのは、完璧よりもスピード。1分を制す者が、うるおいを制す！ 真っ裸で保湿を済ませるくらいの勢いで！ なんなら、浴室の中でやっちゃってもいいくらいかも。

すべての子育てママさんへ

美容への意識は、若いころと今とでは変わっていると思います。今の美の目標はなんでしょうか。

「若いころは、何もしなくてもハリと艶がある肌を維持できていました。しかし、30代に入ると変化を感じるようになり、30代半ばから、衰えが気になるようになります。まさに私が『美容に全ぶり』を始めた36歳は、変化がはっきりと出る年齢だったのかもしれません。

そこから、美容中心の生活にしたら、肌のコンディションが本当に変わりました。肌だけでなく、家族全体が“いい感じ”になったのです。美容を始める前の家の雰囲気を振り返ると、今よりも笑顔が少なかったかもしれません。でもそれは、私の人生に必要な“育児をやり切る時期”で、子どもたちも一生懸命に学び、成長していた。それは、家族にとって意味のある必要な時間だったと思います。

今は子どもの成長とともに自分の時間が増え、大好きな仕事・家庭のどちらにもバランスよく力を注ぐことができています。15歳の長女とは、美容やメイクの話で盛り上がっていますし。この前も娘から『ママは奥二重だから、この部分のアイラインをしっかり引くと華やかに見えるよ』と教えてもらいました。私が美容をやり始めてから、夫も『俺もやってみようかな』とスキンケアを始めましたし。

美容は自分を認め、愛することだと改めて思います。今、子育てが大変で余裕がないという人は、5分でいいので自分の時間を作ってほしいなと思います。ゆっくりお茶を飲んだり、パックをしたり、自分を満たすような好きなことをすると、見える世界が変わるのではないでしょうか。周りのママ友を見ていると、本当に皆さん、完璧主義の頑張り屋さん。だからこそ、自分の時間は必要だと思うのです。

私もさらに内面を豊かにして、年齢にふさわしい健康的な美しさを目指していきます」（以下、大沢あかねさん）

まずは認めてあげること

大沢さんは美容で大切なのは「自分がその効果を認めてあげること」と言います。

「際限がないからこそ、日々の成長を感じることが大切だと思っています。『昨日に比べて、今日はここが変わった』と認め続けることが、効果として表れるのだと思います。

今日着ている白い衣装も、肌に透明感があると実感できたから選ぶことができました。半年ほど前から、美白に力を入れてケアしているので、肌がいい状態に変わってきて、堂々と着ることができています。ファッションの幅が広がったことも私にとってとても嬉しい変化です。

自信と寛容さが心の中で育っていくと、世界も広がっていくんです。今、ドラムを練習しているのですが、これがすごく楽しいんです。ドラムを始めたきっかけは、3年ほど前に、私がレギュラー出演をしている番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）の企画『ヒルナンデス！バンド』でドラムを担当することになってから。

2025年7月には生放送の音楽番組『THE MUSIC DAY 2025』にも出演し、すごく楽しかったんです。今も、レッスンに通い続け、もっと叩けるようになりたいと頑張っています。あとチャンスがあればお芝居もやりたいですし、行ったことがない国に旅してみたいし……やりたいことだらけ（笑）。美容も私自身も、『終わりなく』どんどん進化していく予定です」

内側から光を放つような魅力の大沢あかねさん。美容で磨かれた肌が内面の豊かさを表現しているかのようでした。「私はこれまで“美人売り”ではなかったけれど、美容を継続することで、美人売り“も”できるように。美は作れるんですね」と話していました。そんな大沢さんのアドバイスが詰まった『遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり』（ワニブックス）には、忙しい日々でも無理なく続けられるヒントが満載。まずはできることから。その一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

【大沢あかね】

1985年生まれ、大阪府出身。8歳で子役としてデビュー後、TV・ラジオ・イベントと幅広く活躍。日本テレビ 『ヒルナンデス ！』木曜レギュラー。三児の母 （15歳・9歳・6歳）。夫は芸人・劇団ひとり。

