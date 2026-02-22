◇ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 侍ジャパン13―3ソフトバンク（2026年2月22日 サンマリン宮崎）

3月に開幕するWBCで大会2連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は22日、事前合宿中の宮崎でソフトバンクとの壮行試合を行い13―3で快勝した。今合宿初の対外試合は雨が強まったため7回表終了後に降雨コールド。井端弘和監督（50）が試合を振り返った。

井端監督はピッチクロック、ピッチコムへの対応について「（昨年）秋の強化試合よりは断然良くなっていた」と話した。この日登板した投手に触れ「（先発の）曽谷投手は経験があったが、初めての（3番手で登板した）宮城投手と、（2番手）伊藤投手も普通にやっていた。キャッチャーが慣れてきた、というのが非常に大きいと思う」と評価。実戦の中でも違和感がなかったことを強調し「これで初めて対バッターにいける」と手応えを示した。WBC本番まで見据え「これから、もう1回ないし2回投げていくと思うが、あとは精度だったり状態を上げていくだけ」と話した。

打線も今合宿初の実戦で大量得点。「練習の時から振れているなとは思っていた。非常に活発だったし、満足することが多かった。さらに上げていけたら」とうなずいた。

日本の本大会初戦は3月6日の1次ラウンド、台湾戦（東京ドーム）。大会まで2週間を切り、この試合も含め6試合の実戦が組まれている。