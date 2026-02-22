明治安田J2・J3百年構想リーグ。

アルビレックス新潟は22日、アウェーでカマタマーレ讃岐と対戦しました。



前節、4失点で大敗した新潟。

1勝1敗で迎えたアウェー4連戦の3試合目。J3・讃岐との対戦です。



最初にチャンスを迎えたのは新潟。左サイドの崩しから、マテウスが落として、佐藤の左足。

こぼれ球に、奥村が合わせ、若月へ。しかし、チャンスをゴールにつなげることはできません。





今度は、讃岐が仕掛けます。前線でボールを奪われ、強烈なミドルシュートを受けますが、新守護神・バウマンが冷静にCKに逃れます。さらに、讃岐の猛攻は勢いを増します。左サイドから崩され、中央、フリーの選手にヘディングシュートを打たれますが、キーパーの正面。一方の新潟は、少ないチャンスをものにします。森​​璃太が右サイドでボールを持つと、針の穴を通すようなパスから最後はマテウス モラエスが冷静に決めます。エースの今季2ゴール目で先制します。前半終了間際には再び讃岐に攻め込まれますが、シュートはまたしてもバウマンの手の中に。1点リードで試合を折り返します。後半は立ち上がりから新潟が讃岐ゴールに迫ります。笠井の右サイドからのクロスに若月のヘディング！上手くニアでそらし技ありのゴール。リードを2点に広げます。その後、ボールを支配しながらもシュートまで持ち込めない時間が続く新潟。船越監督は、大西と落合の2人を前線に投入します。すると、その落合のフリーキックからチャンスが生まれます。ふんわりと、スペースへの絶妙なパスにジェイソン ゲリアのボレー！これで3点差。試合を決定づけます。後半は最後まで安定感のある戦いぶりを見せた新潟。前節の大敗の悔しさを払しょくする3発快勝です！＜試合後・船越優蔵監督＞「次も勝って新潟に帰る。ホームに帰る。家に帰る、というのを目標にやるだけです」