雪原から青空へ飛行 おぢや風船一揆 2026年2月22日 18時13分 UX新潟ニュース 雪原から色とりどりの気球が飛び立つ「おぢや風船一揆」が開催されました。県内外の気球愛好家らが集い操縦技術を競うのは７年ぶり。近年は少雪の影響で中止が続いていましたが22日はベストコンディション。高気圧に覆われた新潟県内は高いところで１９℃台まで気温があがり、４月上旬から５月中旬並みとなりました。