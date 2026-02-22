【近畿の天気】２３日（月・祝）はお出かけ日和も…黄砂＆花粉のダブルパンチに　アレルギー症状悪化のおそれ　この先は曇りや雨の日多い？

天皇誕生日の２月２３日（月・祝）の近畿地方は、黄砂と花粉に注意。症状が出ていない方も、体調の変化にお気をつけください。



近畿地方は、明け方までは雨の降る所がありますが、日中は高気圧に覆われて晴れるでしょう。各地で日ざしがたっぷり降り注ぎ、お出かけ日和になりそうです。



朝の最低気温は前日より高い所が多く、北部で３〜９℃くらい、中部と南部は８〜１２℃くらいの所が多い見込みで、この時期としては高いでしょう。





日中の最高気温は、季節先取りの暖かさとなった前日と比べると低くなるものの、中部と南部は１６〜２１℃くらいで過ごしやすいでしょう。北部では前日より大幅に低くなり、１２〜１３℃くらいの見込みです。注意が必要なのが黄砂です。２３日（月・祝）は近畿地方にも広い範囲で黄砂が飛んでくるとみられます。また、スギ花粉の飛ぶ量は和歌山県南部で「多い」、その他の各地は「やや多い」見込みで、黄砂と重なることで、アレルギー症状が強く出るおそれがあります。これまで症状があまり出なかった方も、目のかゆみや鼻水、くしゃみなどの症状が出るおそれがあるため、マスクなどで対策したほうが良いでしょう。今週は曇りや雨のぐずついた天気の日が多い見込みです。２４日（火）は天気下り坂で、２５日（水）は広く雨が降るでしょう。２７日（金）から２８日（土）にかけても再び雨になりそうです。この先の気温は平年より高く、暖かい日もありそうです。