¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÏÃË½÷·×14¼ïÌÜ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë3¸Ä¤Ç½ª¤¨¤¿¡£Á°²óËÌµþ¸ÞÎØ¤Î5¸Ä¡Ê¶â1¡¢¶ä3¡¢Æ¼1¡Ë¤«¤é¸º¾¯¤·¡¢ÆâÌõ¤Ï»°¤ÄÁ´¤Æ¤Ë¹âÌÚÈþÈÁ¤¬¹×¸¥¡£¥¨¡¼¥¹¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¹½¿Þ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Áª¼êÁØ¤ÎÇö¤µ¤òÏªÄè¤·¤¿Âç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÏ¢ÌÁ¤ÎÅòÅÄ½ß¥¹¥Ô¡¼¥É¶¯²½ÉôÄ¹¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ï¹âÌÚ¤À¤±¤È¸À¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¼ÂÀÓ¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£¤½¤Î¹âÌÚ¤âºÇ½Å»ë¤·¤¿½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ï6°Ì¡£ÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¤ò´Þ¤à6¥ì¡¼¥¹ÌÜ¤ÇÉéÃ´¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£½Ð¾ì¿ô¤ò¹Ê¤ë°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀïÎÏÅª¤ËÂåÌò¤òÎ©¤Æ¤Ë¤¯¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÏÉÔ¿¶¤Ç2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë¥á¥À¥ë¤Ê¤·¡£500¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿·ßÀÎ©Ìé¤¬6°Ì¤Ç¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤¿¤À°ì¿Í¤ÎÆþ¾Þ¤À¤Ã¤¿¡£Á°²óÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¿¹½Å¹Ò¤Ïº¸É¨ÄË¤¬¶Á¤¤¤Æ10°Ì¡£
¡¡½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç13°Ì¤ÎµÈÅÄÀãÇµ¤Ï¶ì¤¤·Ð¸³¤òÎÈ¤È¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡31ºÐ¤Î¹âÌÚ¤ÏÍèµ¨°Ê¹ß¤Îµî½¢¤ò¡ÖÌ¤Äê¡×¤È¤·¡¢ÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¤Ç¼ç¼´¤Îº´Æ£°½Çµ¤Ïº£²ó¤¬ºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¤ÈÌÀ¸À¡£À¤Âå¸òÂå¤ÏµÞÌ³¤À¡£Á´ÂÎÅª¤ËÃæ¹ñ¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤É¤¬ÂæÆ¬¤·¤ÆÀªÎÏ¿Þ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎºö¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë