◇米女子ゴルフツアー ホンダLPGA最終日（2026年2月22日 タイ サイアムCCオールドC＝6649ヤード、パー72）

首位と3打差の3位から出た岩井千怜（23＝Honda）は2イーグル、2バーディー、ボギーなしの66で回り、通算23アンダーで2位だった。

ジーノ・ティティクル（タイ）に1打及ばなかったが、世界ランク1位の実力者と最後まで競り合った。

ホールアウト後にU−NEXTのインタビューに応じた。1問1答は以下の通り。

――今日のラウンドを振り返ってください？

「今日は悪くないプレーだったと思うんですけど、それ以上にほんとジーノ（ティティクル）がいいプレーをしてたので、素晴らしいなと思います」

――3打差でスタートしていきなり2連続バーディー。どんな気持ちでスタートしましたか？

「“自分のペースで周りを気にせずにプレーすれば大丈夫だよ”というふうに自分に言い聞かせながらプレーできたと思います」

――7番のチップインイーグルではガッツポーズが出ましたね？

「イーグルが必要になってくるシチュエーションが結構あったので“ここで来い”と思いながら打ったら入ってくれた。本当に嬉しかったです」

――順位は把握してプレーしていましたか？

「常に（リーダー）ボードを見ながらプレーはしてたんですけど、やっぱりなかなかうまくいかないのがゴルフだなというふうに改めて思いました」

――しっかりとパーセーブして流れをつくっていっていました。

「結構シビアなパーパットも沈めてしのいではいたんですけど、15番のバーディーパットを外してしまったのがキーだったかなと反省してます」

――今週は落ち着いてたように見えたんですけども、ポジティブに捉えられることはありますか。

「今週こんなにいいプレーをできると思ってなかったので、まずは上位争いで戦えたことは自信になりましたし、気持ちの持ち方も今週で学べて大人になった気がしたので、きっと今後につながるかなと思います」

――待ち時間で歌っているような感じがしました？

「ずっと歌いながら今日はやっていて。ゴルフ以外のことも考えるようにはしていたので、鼻歌を歌いながら自分の世界観をつくってました」

――4日間通していかがでしたか？

「全体を通して去年の自分より成長してるなと思います」

――来週のHSBC女子世界選手権に向けて意気込みをお願いします。

「来週も自分のペースで、また日本の皆さんにいいプレーお届けできるように頑張ります」