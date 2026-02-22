AKB48初“研究生センター”、ミニスカワンピから美脚際立つ「ビジュ優勝」「脚長くて綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/02/22】AKB48の八木愛月が2月21日、自身のInstagramを更新。ミニスカートワンピースとハイソックスのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】AKB初“研究生センター”「脚長くて綺麗」ミニスカワンピ姿
八木は「このワンピース可愛い」とつづり、グレーのミニワンピース姿の写真を投稿。白いブラウスにグレーのキャミソールミニワンピースを重ね、ハイソックスと厚底靴を合わせたコーディネートを披露した。ミニワンピースからはスラリと伸びた美しい脚が伸びている。また「ゆなあづでお揃いだよ〜」と続け、同じくAKB48メンバーで同期の秋山由奈との色違いお揃い2ショットも公開している。
この投稿に「めちゃくちゃ可愛い」「脚長くて綺麗」「すごく似合ってる」「ビジュ優勝！」「見とれる」「最強に可愛いコンビ」などと反響が寄せられている。
八木は、2025年4月に発売されたAKB48の65thシングル「まさかのConfession」でAKB48史上初となる研究生でのセンターに抜擢され話題を集めた。現在は正規メンバーとして活動している。（modelpress編集部）
