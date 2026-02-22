4児の母・平愛梨、子どもたちが作ってくれた料理披露「ママへの愛が溢れてる」「目玉焼きの形が愛しい」
【モデルプレス＝2026/02/22】タレントの平愛梨が2月22日、自身のInstagramを更新。子ども達が作ってくれた料理を公開し、話題となっている。
【写真】4児のママタレ「目玉焼きの形が愛しい」子どもが作ってくれた料理
平は「1週間があっという間で平日はほとんど眠れないけど夫が遠征でいない土曜日はアラームかけない朝」とつづり、写真を複数枚投稿。「マシュマロチョコトースト食べたいというので一緒に作って『ママは何食べたい？』と聞いてくれたからベーコンと目玉焼きって言ったら卵割って作ってくれた」と、息子が作ってくれたベーコンエッグ、バタートースト、トマトチーズトースト、こんがり焼けたウィンナー、フライドポテト、レタスが盛られた彩り豊かな朝食プレートを披露した。
更に「夜はPAPAが帰ってくるまでにご飯作っていたら2歳児赤ちゃんがすっかりお料理したがるようになり作る作ると激しいのでカオス達用に焼きそばを手伝ってもらった」「ヤケドしないかヒヤヒヤで腕を支えようとすると『やめて！熱いの触らないから』って」「どの部分が熱いのかほんとによく理解してて恐るべしッ」と2歳の四男によるヒヤヒヤするエピソードを続け、四男が菜箸でフライパンを混ぜる様子や、ホイル焼き、肉、炊き込みごはん、豆腐とわかめとなめこの味噌汁、ヒジキや青菜、冷ややっこの小鉢3種の豪華な夕食の写真などを公開している。
この投稿に「ママへの愛が溢れてる」「嬉しすぎるよね」「ママの分まで聞いてくれるの優しい」「可愛すぎるエピソード」「目玉焼きの形が愛しい」「お料理したがる時期あるけどホントにヒヤヒヤだよね」といった声が寄せられている。
平は、長友選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
◆平愛梨、休日の朝の様子を紹介
◆平愛梨の投稿に反響
