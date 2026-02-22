夫は広島カープ元監督...緒方かな子、清楚コーデで美貌ダダ漏れ 声優の長女と仲良し2ショ「二人とも可愛い」
プロ野球・広島東洋カープの元監督・緒方孝市さんの妻でタレントの緒方かな子さん（52）が2026年2月16日、自身のインスタグラムを更新。声優として活動する長女・佑奈さん（28）との親子ショットを披露した。
「娘の初挑戦、見てきました」
緒方さんは、「本日、『緒方佑奈 you nanogram』にお邪魔します！」と報告し、佑奈さんとの2ショットを投稿。「写真は『緒方佑奈1stイベント！！脚本書くってこういうことだったんですね』の時のものです」「娘の初挑戦、見てきました」とつづった。
奮闘する娘に対して「一生懸命頑張っていて、終わったばかりですが、また次の挑戦も楽しみにしています」と語っていた。
インスタグラムに投稿された写真では、かな子さんは白いハイネックトップスを合わせたモノトーンコーデを披露。佑奈さんはストライプのリボンがデザインされたグレーのワンピースを着て、2人とも笑顔でポーズをきめていた。
この投稿には、「目元が、似ている」「二人とも可愛い」「笑顔が素敵」「相変わらずお綺麗ですね」「仲良しで素敵です」といったコメントが寄せられていた。