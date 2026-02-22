5人組アイドルグループ「cowolo」（こをろ）の公式X（旧ツイッター）が22日までに更新され、公演のキャンセルや変更を伝えた。

公式は「cowoloに関してのお知らせ」のタイトルで文書を公開。「現在、2／18（水）未明よりプロデューサーの熊谷卓耶と連絡が取れておりません」と明かし、「状況を踏まえて、2／23（月）名古屋Zephyr Hallの出演をキャンセルさせていただきます」と発表した。

さらに「2／27（金）新宿ReNYにて開催予定の『アマテラスリリースツアーファイナル』公演に関して、当初お知らせしていたバンドセットから内容を変更して、オケでのライブに変更させていただきます」と伝えた。

続けて「ツアーファイナル公演に関して、手売りチケットを販売させていただきます。こちら招待特典も考えています。また決まり次第報告させていただきます」と説明した。

そして「日頃より応援して下さっているファンの皆様、関係者の皆様には、突然のご報告となりご心配とご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

そして「くまさんへ 私たちは心配してます！ どんな手段でも良いので連絡待ってます！」と呼びかけた。