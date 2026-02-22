ナイキ・アディダス・コンバースなどが衝撃プライスに。ABC-MARTで年に一度の「決算在庫セール」開催中。
ABC-MART では2026年1月30日から3月2日まで、「ABC-MART 決算在庫一掃SALE」を開催しています。
ABC-MART限定アイテムもお得
期間中は、NIKE、adidas、CONVERSE、New Balanceをはじめとする人気ブランドのシューズやウェアが、今だけの特別価格に。気になるアイテムが最大70％オフでゲットできます。
今回は、公式オンラインストアのラインアップから、注目のシューズをピックアップして紹介します。
・adidas ブレイクスタート *BRON/PREL/GUM5
バスケットボールから着想を得た、ABC-MART限定のスニーカー。
レトロな雰囲気漂うデザイン性と、日常使いしやすい安定感・耐久性を備えています。
価格は8800円→4389円（50％オフ）。
・CONVERSE キャンバス オールスター OX RED(US) 0322
「オールスター」は、1917年の誕生から長く愛されている定番モデル。
鮮やかなレッドは、コーディネートの華やかなアクセントになりますよ。
価格は6380円→3289円（48％オフ）。
・PUMA パウンス LITE ワイド *05ALPINE SNOW
軽量かつクッション性に優れた、ABC-MART限定のランニングシューズ。
足を包み込むような優しい履き心地で、フィットネスやランニングなどのスポーツシーンに◎。
価格は9790円→4389円（55％オフ）。
なお、店舗と公式オンラインストアでは、一部取り扱い商品が異なります。
公式オンラインストアでは、3月3日9時59分まで開催。
人気ブランドのシューズ＆ウェアが驚きの安さで手に入る、年に一度の大型セールをお見逃しなく。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）