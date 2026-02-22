ナイキ・アディダス・コンバースなどが衝撃プライスに。ABC-MARTで年に一度の「決算在庫セール」開催中。

ABC-MART では2026年1月30日から3月2日まで、「ABC-MART 決算在庫一掃SALE」を開催しています。

ABC-MART限定アイテムもお得

期間中は、NIKE、adidas、CONVERSE、New Balanceをはじめとする人気ブランドのシューズやウェアが、今だけの特別価格に。気になるアイテムが最大70％オフでゲットできます。

今回は、公式オンラインストアのラインアップから、注目のシューズをピックアップして紹介します。

・adidas ブレイクスタート *BRON/PREL/GUM5

バスケットボールから着想を得た、ABC-MART限定のスニーカー。

レトロな雰囲気漂うデザイン性と、日常使いしやすい安定感・耐久性を備えています。

価格は8800円→4389円（50％オフ）。

・CONVERSE キャンバス オールスター OX RED(US) 0322

「オールスター」は、1917年の誕生から長く愛されている定番モデル。

鮮やかなレッドは、コーディネートの華やかなアクセントになりますよ。

価格は6380円→3289円（48％オフ）。

・PUMA パウンス LITE ワイド *05ALPINE SNOW

軽量かつクッション性に優れた、ABC-MART限定のランニングシューズ。

足を包み込むような優しい履き心地で、フィットネスやランニングなどのスポーツシーンに◎。

価格は9790円→4389円（55％オフ）。

なお、店舗と公式オンラインストアでは、一部取り扱い商品が異なります。

公式オンラインストアでは、3月3日9時59分まで開催。

人気ブランドのシューズ＆ウェアが驚きの安さで手に入る、年に一度の大型セールをお見逃しなく。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）