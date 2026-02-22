【美白＆エイジングケア】エリクシールの″光ブースト化粧水＆乳液″が進化！透明感とハリのある肌へ

エイジングケアブランド「エリクシール」は、2026年2月21日に「エリクシール ブライトニング ローション しっとりタイプ ca」ほか全9商品を発売しました。

「みずみずしい」「しっとり」の2タイプ

エリクシールの美白※1＆エイジングケア※2の化粧水・乳液が、シミを防ぐ2つの美白有効成分「m-トラネキサム酸（トラネキサム酸）・4MSK（4-メトキシサリチル酸カリウム塩）」と、ゆるぎないハリのためのエリクシール独自成分「コラジェネシス※3」を配合し、パワーアップして登場。

うるおって光を反射し、透明感とハリに満ちた"つや玉"輝く肌へ導いてくれます。

化粧水・乳液それぞれに「みずみずしい」「しっとり」の2タイプがあります。保湿力は同じなので、季節や使用感の好みで選べます。

※1...メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

※2...年齢に応じたうるおいケアのこと

※3...シャクヤクエキス、バラエキス、ヒドロキシプロリン、ミシマサイコ根エキス、グリセリン（ハリ保湿）

詰め替え用を含め、化粧水、乳液、トライアルセットの全9商品がラインアップ。

・エリクシール ブライトニング ローション ca（医薬部外品）／みずみずしいタイプ・しっとりタイプ

内容量は170mL。参考小売価格は3740円です。

便利なつめかえ用もあります。

内容量は150mL。参考小売価格は3300円です。

・エリクシール ブライトニング エマルジョン ca（医薬部外品）／みずみずしいタイプ・しっとりタイプ

内容量は130mL。参考小売価格は4400円です。

つめかえ用もあります。

内容量は110mL。参考小売価格は3630円です。

・エリクシール ブライトニング トライアルセット しっとりタイプ ca【数量限定品】

「しっとりタイプ」には、約10日分のトライアルサイズも登場。

化粧水と乳液のセットで、内容量は各30mL。参考小売価格は1188円です。

商品について詳しくは、公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部