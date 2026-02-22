「1414億円」去年1年間の全国における特殊詐欺の被害額です。



この額は過去最悪となったのですが、近年増加しているのが警察官をかたって金銭などをだまし取る「ニセ警察詐欺」。被害者を取材すると巧妙な手口の実態が見えてきました。

「捜査2課のアサクラです」“警察官”名乗る男から電話が

去年、TeNYの制作スタッフにかかってきた1本の電話。



「捜査2課のアサクラと申します」





急増する「ニセ警察詐欺」被害額は過去最悪に

警察官を名乗る男が事件を捜査していたところ、TeNYのスタッフ名義のカードが出てきたという内容です。〈“警察官・アサクラ”を名乗る男〉「暴力団関係者によるマネーロンダリング事件を捜査しているんですが、家宅捜索した際に他人名義の携帯電話やキャッシュカードを大量に押収した。その中の1つに（スタッフの名前）〇〇さん名義の△△銀行のカードが出てきたということで、捜査している状況」スタッフの実際の名字と銀行口座などの情報を口にし「埼玉県警の警察官」として捜査していると説明します。さらに……〈“警察官・アサクラ”を名乗る男〉「このままにしておくとマネーロンダリングなので『犯罪収益移転防止法』。そちらで逮捕・起訴される可能性があります」具体的な法律名や逮捕・起訴などの言葉を入れて“本物の警察官”であると信じ込ませようとする「ニセ警察詐欺」の手口です。その後、スタッフが警察官を名乗る男に上司の名前を尋ねると、男は電話を切り通話は終了しました。

いま急増中の警察官をかたる「ニセ警察詐欺」。



去年、全国における特殊詐欺の認知件数は2万7000件を超えていて、被害額は過去最悪のおよそ1414億円。このうち「ニセ警察詐欺」は40%近くを占めています。



県内でも「ニセ警察詐欺」の認知件数が前年に比べ44件増加。被害額は10億円以上に上っています。



なぜ警察官を語る詐欺が増えているのか……県警の担当者に聞いてみると。



〈新潟県警 安全安心推進室 菅野麻由子室長〉

「昔は代表的な手口で、息子をかたる『オレオレ詐欺』などがあったが、そういった手口だと『息子を持つ親世代』と、ターゲットになる年齢がある程度限定される。ニセ警察詐欺の手口である『あなたが犯罪の捜査の対象になっている』というのは年代を限定しなくてもよい手口になるので、幅広い年代がターゲットになって被害にあっている」

取材に応じた被害者…悪質な手口の実態は

高齢者だけではなく若い世代にも被害が広がっているという「ニセ警察詐欺」。



〈被害者の男性〉

「貯金から265万円を相手の指示通りに、仮装通貨に言われるがままに入金した」



こう話すのは、五泉市在住の40代の男性です。



去年秋「ニセ警察詐欺」の被害にあいました。始まりは“携帯電話会社の社員”を名乗る男からきた1本の電話。



〈被害者の男性〉

「『個人情報が不正なことに使われているので確認させてほしい』という電話が家の固定電話にかかってきたのが始まりでした。『銀行口座とクレジットカードが不正に作られたようです。その件で大きな事件の関係者とされていて、このままいくと逮捕・起訴される』と」



被害にあった男性は、電話してきた男が勤めているという携帯電話会社の「ネット通販」を実際に利用していました。そこから個人情報が漏えいしたのではないかと考え、詳しく話を聞いたといいます。

“警察官・カワムラ”から電話……検察官役も登場

そして同じ日に“福岡県警の警察官・カワムラ”と名乗る男から電話がかかってきたといいます。



〈被害者の男性〉

「『詐欺行為に巻き込まれていて、その仲間一味に思われています。それを証明するために動いている』という話を繰り返し繰り返しやり取りの中で言われていた。それを信じていたので、疑問を感じることはあまりなかった」



その後は電話ではなく、SNSの通信アプリでのやりとりに移行。「カワムラ」は警察手帳や名刺、「遠隔での捜査を許可する」という書面のような画像を送信してきました。



そしてここから、3人目の人物が登場します。



〈被害者の男性〉

「警察官役から今度は『検事役』と連絡を取り合うようになった。検事役とやりとりをして『持っているお金が不正に手に入れたものではないと証明するために送金してくれ』と。言われるがままに送金しました」



警察官役の男「カワムラ」と検察官役の男が、電話口でやりとりする声を聞かされる“劇場型”の手口にだまされたという男性……。



男性の潔白を証明するための「優先捜査」を行う費用として、約260万円分の暗号資産を送金しました。



その後、追加の金銭を要求されたことを不審に思った男性は警察に相談。「ニセ警察詐欺」にあったことに気が付きました。



〈被害者の男性〉

「私からすると『この人たちは、私が巻き込まれた犯罪から助けるために一生懸命してくれている』と思いこまされていた。『実はこんな目にあっていて、こんな捜査をうけていて』と、もし誰か1人にでも言えていたら。『助けて、こんな目にあっている』というサインをどこかで出せていれば、展開が違ったのかな」

【解説】被害にあわないための対策は

〈内田拓志アナウンサー〉

取材した長谷川記者に聞きます。被害にあった男性も話していましたが、事前に相談していたら結果は違ったかもしれないのでしょうか。



〈長谷川サラ記者〉

「そうですね。ただこの40代男性は高齢の母親と暮らしていて『心配をかけると申し訳ないため、なかなか相談できなかった』ということなんです」



〈内田アナウンサー〉

「一般的には高齢者を狙った詐欺が多いと思っていましたが、今回は40代の男性。私たち世代もターゲットに入っているんですね」



〈長谷川記者〉

「警察庁によりますと、ニセ警察詐欺の被害は画像のように20代・30代といった若者世代にも多く広がっています。理由としては、ニセ警察詐欺の手口とされる『あなたが犯罪の捜査の対象になっている』というものは、ターゲットの年代を限定しなくてもいいからなんです。そのため『若い世代も含めた幅広い年代がターゲットになり得る』と指摘します」



〈日髙優希アナウンサー〉

「ターゲットになる世代が広がっているということですが、私たちはどう対処すればいいのでしょうか」



〈長谷川記者〉

「ニセ警察詐欺を含めた特殊詐欺の特徴として挙げられるのが、プラスから始まる『国際電話』を悪用しているということなんです。ですから、思い当たらない国際電話には出ない。あるいは国際電話自体を止めることも対応策として挙げられます」

「固定電話の場合は、無料の『国際電話利用休止手続き』。携帯電話の場合は通信会社のサービスや専用のアプリを活用できます」



〈日髙アナウンサー〉

「おかしいと思ったらまず誰かに相談することが重要ですね」



〈長谷川記者〉

「警察が電話やアプリを使って遠隔で捜査を行うこと、金銭を要求することは絶対にありません。金銭をめぐる話が出てきたらまず詐欺を疑って、家族や友人、警察に相談することが大切です」