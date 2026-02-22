ケビン・デュラントがシーズン通算430回目の30得点超え…ジャバーを抜いてNBA歴代単独6位に

2月22日（現地時間21日）。ヒューストン・ロケッツは、敵地マディソン・スクエア・ガーデンへ乗り込み、ニューヨーク・ニックスと対戦。第4クォーター残り10分53秒にドリアン・フィニー・スミスのレイアップが決まり、18点リード（93－75）を手にした。

ところが、ニックスはランドリー・シャメットの3ポイントシュートを皮切りに反撃開始。カール・アンソニー・タウンズやホセ・アルバラード、ミケル・ブリッジズも加点し、残り1分26秒にジェイレン・ブランソンのリバースレイアップでタイスコアへ持ち込む。

その後ニックスはブランソンのプルアップジャンパーで勝ち越すと、OG・アヌノビーのフリースロー2本が決まって4点差をつける。ロケッツはケビン・デュラントの3ポイントで1点差まで迫るも、最終スコア106－108で落とした。

ウェスタン・カンファレンス4位の34勝21敗としたロケッツでは、デュラントがゲームハイの30得点に6リバウンド3アシスト、ジャバリ・スミスJr.が21得点、アルペレン・シェングンが16得点6リバウンド6アシスト3ブロック、アメン・トンプソンが12得点10リバウンド7アシスト3スティール、タリ・イーソンが11得点12リバウンド4アシスト、リード・シェパードが10得点3アシストでこの試合を終えた。

なかでもデュラントは、レギュラーシーズン通算430回目の30得点超え。カリーム・アブドゥル・ジャバー（元ロサンゼルス・レイカーズほか／429回）を超え、NBA歴代単独6位へ上昇。

37歳のベテランフォワードの上には5人いる。といっても、5位のコービー・ブライアント（元レイカーズ／431回）、4位のカール・マローン（元ユタ・ジャズほか／435回）とは僅差で、今シーズン中に4位まで順位を上げる可能性もありそう。

なお、歴代トップ3はレブロン・ジェームズ（レイカーズ／575回）、マイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズほか／562回）、ウィルト・チェンバレン（元サンフランシスコ・ウォリアーズほか／515回）となっている。

【動画】ロケッツ対ニックス戦のハイライトはこちら！





