『寿司ビジネス』（クロスメディア・パブリッシング）が2月20日（金）に発売された。

【画像】日本の巨大産業・寿司に注目した『寿司ビジネス』

著者は『魚ビジネス』のながさき一生。世界で「SUSHI」として親しまれる寿司は、日本を代表する食文化であると同時に、巨大な産業。本書では、寿司がなぜこれほどまでに世界中で愛されるのか、そしてこれからどこへ向かうのかを、ビジネスの視点から分かりやすく解説。寿司業界関係者はもちろん、日本文化に興味のある方、食ビジネスに携わる方にとっても必読の一冊となっている。

■目次序章 世界の文化「寿司」のことをどのくらい知っていますか第1章 サーモンから学ぶ寿司ビジネスの世界第2章 5億円マグロから学ぶネタの世界第3章 豊洲市場「大和寿司」から学ぶ仕込みの世界第4章 赤酢「山吹」から学ぶシャリの世界第5章 「東京すしアカデミー」から学ぶ握り手の世界第6章 「おもてなし」から学ぶ文化の世界第7章 寿司ロボットから学ぶテクノロジーの世界第8章 東南アジアから学ぶ歴史の世界第9章 スシロー未来型万博店から学ぶこれからの寿司ビジネス終章 寿司は人類を豊かにする

■著者紹介ながさき一生（ながさき・いっき）魚で社会を調える人／株式会社さかなプロダクション代表取締役／一般社団法人さかなの会理事長／東京海洋大学非常勤講師1984年、新潟県糸魚川市の漁村「筒石」で漁師の家庭に生まれる。東京海洋大学卒業後、築地市場の卸売会社に就職し、水産物流通の現場に携わる。同大学院で魚のブランドや知的財産の研究を行い、修士課程修了。2006年から「さかなの会」を主宰し、2017年に「さかなプロダクション」を創業して独立。ふるさと納税のコンテンツ監修、ドラマ『ファーストペンギン！』の漁業監修、寿司の絵本や図鑑の監修など幅広く活動。著書に『魚ビジネス』（クロスメディア・パブリッシング）がある。

