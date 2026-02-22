【2月22日のB2試合結果】ルーク・メイが36得点と爆発、神戸が信州にリベンジ成功…福井は好守で山形撃破

2月22日、日本各地で『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B2リーグ戦第21節の6試合が行われた。

東地区4位の福井ブローウィンズは、アウェーで同6位の山形ワイヴァンズと相まみえた。前半は互角の展開を見せたなか、第3クォーターでは福井がハードディフェンスで失点をわずか「5」に抑え、一気に試合を有利に。そのまま福井が89－69で勝利を収め、東地区の3位に一歩前進するとともに、ワイルドカードの1位を維持している。

西首位の神戸ストークスは、敵地で東首位の信州ブレイブウォリアーズとの第2戦に臨んだ。出だしこそ後手に回った神戸だったが、最終クォーターではルーク・メイらが要所で3ポイントシュートを炸裂し、25－12と主導権を譲らず。最終スコア88－82で信州を破り、今節は痛み分けの1勝1敗となった。

西2位の愛媛オレンジバイキングスは、ホームで同4位の熊本ヴォルターズを迎え撃った。70－64と愛媛は6点リードで最終クォーターにつなげ、マット・ハームスらが要所でフリースローを決めていくと、最終スコア95－84で白星を確保。前日のリベンジを果たし、西2位を維持している。

その他、鹿児島レブナイズ、福島ファイヤーボンズ、青森ワッツが白星を飾っている。

2月22日に行われたB2試合結果は以下のとおり。

◆■2月22日のB2試合結果

鹿児島レブナイズ 90－81 ライジングゼファー福岡



福島ファイヤーボンズ 87－54 バンビシャス奈良



山形ワイヴァンズ 69－89 福井ブローウィンズ



信州ブレイブウォリアーズ 82－88 神戸ストークス



青森ワッツ 81－72 ベルテックス静岡



愛媛オレンジバイキングス 95－84 熊本ヴォルターズ

【動画】神戸vs信州の第2戦ハイライト！