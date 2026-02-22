堂本光一が井上芳雄にサプライズ決行!?特別なふたり旅を収めた『堂本光一×井上芳雄 INTERMISSION』配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

堂本光一と井上芳雄のプライベートふたり旅に密着する番組『堂本光一×井上芳雄 INTERMISSION』が、3月7日からHuluにて全6話構成で独占配信。日本テレビでも3月7日の深夜にダイジェスト版が放送されることが発表された。

■本場ミュージカルに高揚！移動中もここだけの深いトークが止まらない!?

堂本と井上は、2018年にミュージカル『ナイツ・テイル-騎士物語-』で初共演。その後もプライベートで交流を続けるほど意気投合した仲だ。そんなふたりが繰り広げる今回のプライベート旅。解禁されたメインビジュアルはロンドンのシンボルでもある時計台と真っ赤な電話ボックスをバックに撮影され、番組の世界観を象徴する、印象的な一枚に仕上げられた。

PR映像では、ふたりの素顔とロンドンの魅力が詰まった、濃密な3日間の模様をいち早く公開。晴天に恵まれた美しいロンドンの朝に「嘘みたいだ！」と感嘆する姿や、本場のミュージカル観劇後に高揚感に包まれた表情も収められている。テムズ川周辺やマーケットを散策し、お互いが好きなお酒も嗜みながら、和やかな時間が流れる様子もお目見えする。

「これは早起きした甲斐があった（堂本）」「この時間だけでも来た甲斐があった（井上）」と語るふたりが一緒に過ごしたかけがえのない3日間の様子を、ぜひ本編で確かめよう。

■旅を彩るのは、ふたりの絆を繋ぐミュージカル観劇！堂本から井上へのサプライズ!?

旅の出発前に「ステージに立つ気持ちを共有できる芳雄くんとミュージカルを観ることもとても楽しみ」と語っていた堂本。今回の旅では、堂本と井上のふたりの絆を強く繋ぐミュージカル観劇を思う存分味わい、リラックスした様子をカメラの前で惜しみなく見せてくれる。

また、本人たちから「付き合いはじめの恋人？」というセリフが出るほど、初めて密に過ごすふたりだけの空間の中では、途切れることなく会話が続く。普段と違う“旅の道中”だからこそ、ふたりの似ているようで似ていないこれまでの歩みを振り返り、現在、そしてこれからの未来の話に花を咲かせていく。時に真剣に、時に笑い合いながら、歴史と文化が息づく街の中で繰り広げられるやりとりは、ふたり旅だからこそ生まれる自然な空気感に。そして、旅の後半には、堂本から井上へのサプライズも!?果たして、堂本が井上を連れて行きたかった“とっておきの場所”とは……？

さらに、ふたりの親交のきっかけでもある『ナイツ・テイル-騎士物語-』の演出家であるジョン・ケアードさんに事前に聞いていたロンドンのおすすめスポットにも足を運び、これまでの思い出が次々と蘇る。「ロンドンで思う存分語り合おう！」と意気込んでいた井上も、ロンドンの地で充実した時間を過ごし、旅の随所で本音トークを展開していった。

3日間を目一杯使い、行きたいところを行きたいように巡る初めてのふたり旅。素の姿と、原点を辿る特別な時間、ここだけのプライベートトークも贅沢にお届けする『堂本光一×井上芳雄 INTERMISSION』。自然体の表情が詰まった、唯一無二の旅番組を、ぜひお見逃しなく。

■番組情報

Huluオリジナル『堂本光一×井上芳雄 INTERMISSION』

03/07（土）からHuluにて独占配信 開始

※以降、毎週土曜 新エピソード追加＜全6話＞

『堂本光一×井上芳雄 INTERMISSION』ダイジェスト版

03/07（土）深夜

日本テレビにて放送予定

