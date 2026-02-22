

● 2月24日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<504A> イノバセル 東証グロース 医薬品

【事業内容】

便失禁、尿失禁疾患などを対象とした再生医療等製品の開発、製造および販売



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年12月期 0 -2401 -3040 -3041 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】野村證券



【公募・売り出し】

公募840万株、売り出し72万5300株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し136万8700株を実施する。

【公募・売り出し価格】 1350円



【調達資金の使途】研究開発資金、ローン返済資金および運転資金など。



● 2月27日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<505A> ギークリー 東証スタンダード サービス業

【事業内容】

IT（情報技術）・ウェブ・ゲーム業界に特化した人材紹介事業



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年 5月期 7147 703 704 493 13.50

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】野村證券



【公募・売り出し】

売り出し321万株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し48万1500株を実施する。

【公募・売り出し価格】 1900円



【調達資金の使途】－





