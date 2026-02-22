今週の【新規公開(IPO)銘柄】 イノバセル、ギークリー
● 2月24日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<504A> イノバセル 東証グロース 医薬品
【事業内容】
便失禁、尿失禁疾患などを対象とした再生医療等製品の開発、製造および販売
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2025年12月期 0 -2401 -3040 -3041 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】野村證券
【公募・売り出し】
公募840万株、売り出し72万5300株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し136万8700株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1350円
【調達資金の使途】研究開発資金、ローン返済資金および運転資金など。
● 2月27日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<505A> ギークリー 東証スタンダード サービス業
【事業内容】
IT（情報技術）・ウェブ・ゲーム業界に特化した人材紹介事業
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2025年 5月期 7147 703 704 493 13.50
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】野村證券
【公募・売り出し】
売り出し321万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し48万1500株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1900円
【調達資金の使途】－
