● 2月24日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<504A> イノバセル　　　　　　　　東証グロース　　　医薬品　　　　
　【事業内容】
　　便失禁、尿失禁疾患などを対象とした再生医療等製品の開発、製造および販売

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年12月期　　　　0　　　 -2401　　　 -3040　　　 -3041　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村證券

　【公募・売り出し】
　　公募840万株、売り出し72万5300株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し136万8700株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1350円

　【調達資金の使途】研究開発資金、ローン返済資金および運転資金など。

● 2月27日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<505A> ギークリー　　　　　　　　東証スタンダード　サービス業　　
　【事業内容】
　　IT（情報技術）・ウェブ・ゲーム業界に特化した人材紹介事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 5月期　　 7147　　　　 703　　　　 704　　　　 493　　　 13.50
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村證券

　【公募・売り出し】
　　売り出し321万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し48万1500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1900円

　【調達資金の使途】－


株探ニュース