この記事をまとめると ■FFはアンダーステア主体で挙動が素直でシンプルなドライビングとなる ■タイトコーナーでは早めのアクセルオンで加速開始を前倒しできる利点もある ■駆動ロスが少ないためFRより若干だが加速も有利だ

FFの隠れた速さを引き出す秘訣

FFとは車体前半にエンジンがあって、フロントタイヤを駆動している2WD車のことで、現在もっとも多い駆動方式だ。モータースポーツの世界では市販車ベースとなるとFRが多い。リヤタイヤを駆動することで向きも変えやすいし、ハイパワーになるとフロントタイヤではトラクション能力が足りず、うまく加速できなくなってしまう。そのため、スポーツカーといえばFRレイアウトが多いが、FFにはFFの楽しみ方がある。

そもそも駆動方式でドライビングは基本的に変わらない。荷重移動して向きを変えていき、アクセルを踏んで立ち上がるというのは同じ。加速するときに、FRだとリヤタイヤのグリップを失って滑ってオーバーステアになることもあるし、フロントタイヤを押してしまってプッシングアンダーステアになることもある。

一方FFでは、フロントタイヤに駆動力が伝わっているので、基本的にアクセルを踏むほどにタイヤは外に向かっていくアンダーステアにしかならないのである。

なのでFFのほうがドライビングとしてはシンプル。アクセルを踏んで後輪駆動車のようにパワースライドさせてドリフト状態になることがないのだ。

進入時も、後輪駆動車はシフトダウンでエンジン回転数が合わないとリヤタイヤが滑るシフトロックと呼ばれる不安定な挙動が起きるが、FF車はシフトダウン時にヒール＆トゥを使わなくてもほとんど影響がない。ちょっとタイヤがアウト側にズレることがあるくらいだ。

むしろ高い回転でバンバンシフトダウンしてエンジンブレーキを駆使しても、制動距離が変わることもない。後輪駆動車ではリヤブレーキを補助するためにエンジンブレーキをバンバン使っていくとやや短い距離で止まれるが、FF車はそんなことをしなくてもフロントブレーキがしっかりとフロントタイヤを減速させているので、エンジンブレーキを駆使しても制動距離はほぼ変わらないのだ。

だが、FFにしかないアクセルの使い方がある。ミニサーキットのタイトコーナーなど、しっかりと向きを変えて行くコーナーで、クリッピングポイントの手前からアクセルを踏むのだ。後輪駆動車でやるとテールがスライドしてドリフト状態になりやすい。そこでしっかりと向きを変えてからアクセルを踏むのが定説だが、FFの場合、少しだけ早めにアクセルを踏みはじめてもアンダーステアが出るほどではなく、早めに加速を開始できる。早めに加速ができればその後の直線区間を速く走れるのだ。

これはアンダーパワーだったり、ターボラグのあるFF車ほど効果的。FFにしかできない運転なのだ。ちなみにFFはハイパワー化するとトラクションが不足するのでそれほどパワフルなクルマはないが、200馬力程度までのパワーならFRよりも加速では有利。

その理由は、FRはフロントのエンジンで生み出した駆動力をプロペラシャフトでリヤに伝え、そこでハイポイドギアを使って90°回転方向を変えている。

対するFF車は横置きエンジンがほとんどで、爆発のエネルギーをそもそもタイヤをまわすのと同じ方向で取り出すことができる。駆動力の向きを変える必要がないので、そこでのロスがない。そのため、ストレートスピードで有利なのだ。早めのアクセルONで加速しはじめ、そこから先はFFらしいストレートの伸びで駆け抜ければ後輪駆動に勝つことも可能なのだ。