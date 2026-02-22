モモブックスの松井良太さん（左）、桃子さん夫妻＝大阪市西区

店主の個性が感じられる独立系書店が増えた。大阪市西部、大阪メトロ中央線の九条駅周辺に立ち並ぶ古民家の一角にある「MoMoBooks（モモブックス）」もその一つ。店主の松井良太さん（39）、桃子さん（40）夫妻の「今の社会で何が起こっているのか、多くの人と共有したい」という思いが詰まった場所だ。（共同通信＝新井沙奈）

昔ながらの商店街近くの路地にたたずむ店の中に入ると、あたたかな色合いの照明が、ヘイトスピーチやジェンダーなど社会問題を扱った書籍からグルメ本、「ZINE（ジン）」と呼ばれる自主出版物まで多様な本を照らす。

良太さんは以前、大阪の繁華街・道頓堀近くのライブハウスで、イベント企画などを手がけていた。退職後、誰でも出入りでき文化や社会について考えられる場所をと、書店開業を思いついた。

2023年にオープン。「著者のサイン会だけではつまらない」と、それまでの仕事の経験を生かして、トークショーから講談会、立ち飲み会までさまざまな催しを店の2階などで開く。

25年12月には忘年会をイメージしたトークショーを開催。約10人の参加者はドリンクを片手に、登壇者の話に声を上げて笑ったり大きくうなずいたり。東京都から来店した会社員横田宗太郎さん（36）は「棚に並んでいる本もイベントの内容も幅広く充実していて、いい意味でカオス」と楽しげに語った。

棚に書籍を並べる際、意識するのは「お客さんは棚と会話している」ということ。書店開業を目指し相談した老舗の「清風堂書店」の社長に言われた言葉だ。「本と出合うタイミングは人それぞれ」と同じ本をあちこちの棚に置いたり、本棚の中身をこまめに入れ替えたり。訪れた人が新しい価値観に触れられる場所にしたいと模索する。

店名は桃子さんの名前からつけた。店のロゴマークや、壁にびっしり並ぶイベントポスターのデザインは桃子さんの手によるものだ。「自分たちが今考えていることを大事に、店を続けていきたい」と笑顔で語った。

◎独立系書店

独立系書店 チェーン店ではなく、個性的なラインアップで勝負する中小規模の書店を指すことが多い。出版文化産業振興財団によると、2025年8月末時点で広島県と香川県を除く都道府県で、主に大手取次から新刊を入荷する書店がない「無書店自治体」がある。こうした中、大手取次に依存せず仕入れることも多い独立系書店の注目度が高まっている。

本棚を整理するモモブックスの松井良太さん＝大阪市西区

客に本を手渡すモモブックスの松井桃子さん＝大阪市西区

モモブックスで開かれたトークショー＝大阪市西区

モモブックスの店内＝大阪市西区