声優・松原大典と高杉薫が結婚発表 「互いを支えあいながら、温かい家庭を築いていけたら」直筆署名でつづる
声優の松原大典と高杉薫が22日、それぞれのSNSを更新し、結婚を発表した。
【画像】声優・松原大典と高杉薫が結婚発表（全文）
連名の書面を通じて「ご報告」。「私事で大変恐縮ではございますが、この度、私たち『松原大典』と『高杉薫』は本日入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と発表した。
「まだまだ未熟な二人ではございますが、これからは互いを支えあいながら、温かい家庭を築いていけたらと思っております。これまで支えてくださった皆様への感謝の気持ちを大切にしながら、これからの日々を丁寧に過ごしていきたいと考えています」と伝えた。
そして「今後とも温かく見守って頂けますと幸いです」と呼びかけ、それぞれ直筆署名を添えた。
松原は、アニメ『目玉焼きの黄身はいつつぶす？』近藤役、アニメ『逆境無頼カイジ』西田役、ゲーム『英雄伝説 閃の軌跡II』ヴァリマール役などで知られる。高杉は、アニメ『ご注文はうさぎですか??』や『へんたつ』など、複数の作品に出演している。
【画像】声優・松原大典と高杉薫が結婚発表（全文）
連名の書面を通じて「ご報告」。「私事で大変恐縮ではございますが、この度、私たち『松原大典』と『高杉薫』は本日入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と発表した。
「まだまだ未熟な二人ではございますが、これからは互いを支えあいながら、温かい家庭を築いていけたらと思っております。これまで支えてくださった皆様への感謝の気持ちを大切にしながら、これからの日々を丁寧に過ごしていきたいと考えています」と伝えた。
そして「今後とも温かく見守って頂けますと幸いです」と呼びかけ、それぞれ直筆署名を添えた。
松原は、アニメ『目玉焼きの黄身はいつつぶす？』近藤役、アニメ『逆境無頼カイジ』西田役、ゲーム『英雄伝説 閃の軌跡II』ヴァリマール役などで知られる。高杉は、アニメ『ご注文はうさぎですか??』や『へんたつ』など、複数の作品に出演している。