¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤Îà»õ¥Ô¥¢¥¹á¤Ï¥¢¥ê¤«¡©¡¡¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡¡¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¤ÈµÓËÜ²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¤¬£²£²Æü¡¢£Á£Â£Å£Í£Á¡Ö£Á£Â£Å£Í£ÁÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Îà»õ¥Ô¥¢¥¹á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Îà»õ¥Ô¥¢¥¹á¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£»õ¥Ô¥¢¥¹¤È¤Ï¾å¿°¤È»õ·Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°ÁÈ¿¥¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤¯¾Ð¤Ã¤¿»þ¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¾Ð´é¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö»÷¹ç¤¦¤Î¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â´Þ¤á¥Ô¥¢¥¹¤â¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ÎÄêÅª¤Ë¼õ¤±¤È¤á¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤«¤¿¤ä¤ä¤·¤í¤Ï¡¢¡ÖËÍ¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¡Ä¡ØÄË¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¡Ö¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤Í¡£É¡¥Ô¥¢¥¹¤È¤«ºÇ½é¡Ø¤¨¡¼¡ª¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£²¿¤Ë¤â»×¤ï¤Ø¤ó¤â¤ó¤Í¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥Æ¥£¡¼¥¹¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ÏµîÇ¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ô¥¢¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢»õ¤Ë¥¥é¥¥é¤òÉÕ¤±¤Æ¡£¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÊý¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ê¤ä¤Ä¤¬¡¢½÷¤Î»Ò¤Î´Ö¤Ç¤âµîÇ¯°ì½Ö¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¬¥Á¥Ô¥¢¥¹¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤Í¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ê¥å¥¦¤¬¸ý¸µ¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¥á¥À¥ë¤¬à¤«¤¹¤àá¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤Ç¡Ä¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£