「今日ステキ！」褒められそう♡【グローバルワーク】40・50代の着映え♡「柄ボトムス」

なんだかコーデがマンネリ……。それなら、一点投入で華やぎを与えてくれる「柄ボトムス」に挑戦してみて。今回はミドル世代におすすめしたい【グローバルワーク】の柄ボトムスをピックアップ。ニュアンス感のある柄が上品で、周りから褒められるコーデに仕上がるかも。穿き心地も良さそうなので、ぜひワードローブに迎えて。

楽ちん & 上品なIラインスカート

【グローバルワーク】「ベロアプリントイージースカート」\3,990（税込）

ニュアンス感のあるアートプリントで、上品見えが狙えるスカート。ストレッチ性のあるベロア素材を使用しているので、Iラインシルエットでも動きやすそうです。シンプルなセーターやシャツと合わせるだけでサマになり、ボリュームのあるトップスとも好相性。ウエストはゴム仕様ながらすっきりと見えるのもポイントです。

おしゃれに体型カバーが狙えるワイドパンツ

【グローバルワーク】「ベロアプリントイージーパンツ」\3,990（税込）

ゆったりとしたリラックス感のあるシルエットで、レッグラインを拾いにくいワイドパンツ。上品なニュアンス柄がアクセントになり、周りと差がつくコーデに仕上がりそう。ベロア素材で冷んやりしにくく、まだ寒い今の時期にも穿きやすいのが魅力です。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M