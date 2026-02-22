堂本光一＆井上芳雄、ロンドン旅に密着『INTERMISSION』映像＆メインビジュアル公開 ２人だけの空間で素顔満載「付き合いはじめの恋人？」
DOMOTOの堂本光一と俳優の井上芳雄のプライベート2人旅に密着する日本テレビ『堂本光一×井上芳雄 INTERMISSION (インターミッション）』が3月7日深夜ダイジェスト版放送、Huluにて全6話を独占配信（毎週土曜0時新エピソード追加）。このほど、PR映像と旅を象徴する地で魅せるメインビジュアルが解禁された。
【写真】『ナイツ・テイル -騎士物語-』音月桂、堂本光一、井上芳雄、上白石萌音
2018年ミュージカル 『ナイツ・テイル-騎士物語-』 で初共演し、その後もプライベートで交流を続けるほど意気投合した2人。メインビジュアルは、ロンドンのシンボルでもある時計台と真っ赤な電話ボックスをバックに撮影。番組の世界観を象徴する、印象的な一枚に仕上がっている。
PR映像では、2人の素顔とロンドンの魅力が詰まった、濃密な3日間の模様をいち早く公開。晴天に恵まれた美しいロンドンの朝に「嘘みたいだ！」と感嘆する姿や、本場のミュージカル観劇後に高揚感に包まれた表情も収められています。テムズ川周辺やマーケットを散策し、お互いが好きなお酒もたしなみながら、和やかな時間が流れる。
堂本「これは早起きした甲斐があった」、井上「この時間だけでも来た甲斐があった」と語る2人が一緒に過ごした、かけがえのない3日間の様子は本編で。
一瞬たりとも目が離せない、夢のような3日間旅の出発前に「ステージに立つ気持ちを共有できる芳雄くんとミュージカルを観る事もとても楽しみ」と語っていた堂本。今回の旅では、堂本と井上の2人の絆を強く繋ぐミュージカル観劇を思う存分味わい、リラックスした様子をカメラの前で惜しみなく見せる。
また、本人たちから「付き合いはじめの恋人？」というセリフが出るほど、初めて密に過ごす2人だけの空間の中では、途切れることなく会話が続く。普段と違う“旅の道中”だからこそ、2人の似ているようで似ていないこれまでの歩みを振り返り、現在、そしてこれからの未来の話に花を咲かせる。
時に真剣に、時に笑い合いながら。歴史と文化が息づく街の中で繰り広げられるやりとりは、2人旅だからこそ生まれる自然な空気感に。そして、旅の後半には、堂本から井上へのサプライズも（!?）果たして、堂本が井上を連れて行きたかった“とっておきの場所”とは…。
さらに、2人の親交のきっかけでもある『ナイツ・テイル-騎?物語-』の演出家であるジョン・ケアード氏に事前に聞いていたロンドンのおすすめスポットにも足を運び、これまでの思い出が次々と蘇る。「ロンドンで思う存分語り合おう！」と意気込んでいた井上も、ロンドンの地で充実した時間を過ごし、旅の随所で本音トークを展開した。
3日間を目一杯使い、行きたいところを行きたいように巡る初めての2人旅。素の姿と、原点を辿る特別な時間、ここだけのプライベートトークもぜいたくに届ける。
