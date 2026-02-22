錦鯉・長谷川雅紀、“平場”での振る舞いに不安…相方・渡辺隆が指南「明るく、楽しく、元気よく」【オリコンライターズ】
覆面ライターたちが番組出演者の素顔に迫る日本テレビの番組『ライターズ！』。22日の放送（深2：00）は、同局系で2月24日に放送される『踊る！さんま御殿!!』2時間スペシャル（後7： 00）に出演する長谷川雅紀（錦鯉）が登場する。今回の番組の1テーマである「実家がお店」にちなみ、長谷川の母が営む居酒屋やかつて営んでいたラーメン屋のエピソード、番組の見どころなどを語った。その内容を記事でもお届けする。
【写真】面影ある？幼少期の雅紀さん
■常連さんが積極的にお手伝い
24日放送の『踊る！さんま御殿!!』のテーマは「実家がお店」。長谷川の母・幸子さんは北海道・札幌で居酒屋「蓑屋」を営んでいる。また幸子さんは、長谷川が小学生の頃はラーメン屋を営んでいたという。
『踊る！さんま御殿!!』でも自身の実家についてのエピソードを語るが、それにちなみ、今回の『ライターズ！』でも居酒屋『蓑屋』の様子を深掘り。「（営んで）もう20年ぐらい経つんですけど、（幸子さんが）一人でやってるのを常連のお客さんがわかってる」ため、お客さんが積極的に手伝ってくれると話した。
例えば、店内に小上がりがあり、ご高齢の幸子さんがそこまで行くのが「ちょっと大変」なため、カウンターから小上がりまで複数の客が「バケツリレーみたいな感じで」おかずを運んだり、客がカウンターの中に入り「サーバーでビールを注いで、他のお客さんに渡したり」という光景があるとか。
幸子さんがラーメン店を営んでいた頃には、「友達が遊びに来て、夕方ぐらいになったら、ご飯食べていきなさいって母親が言うんですよ」とのことで、「『じゃあ俺、醤油ラーメン！』『カツ丼！』『焼きそば！』って言って、友達一人ひとりが好きなものを食べられるんです」という場所になっていたそう。
しかしそこからさらなる事態が。「僕の家に来たらご飯が食べられる…みたいな話が広がって、一回、隣のクラスのあまり喋ったことのない人が来たことがある。その友達がですね…妹二人も連れてきたんですよ。その妹はご飯を食べたら帰ったんですよ！で、その友達と一緒にゲームとかして遊んだんですけど…」「（交流は）それっきりなんです」と回想する長谷川。しかし、小学校時代の友人とは今でもつながっており、会えば「『雅紀ん家でカツ丼食った」とか、そういう話で盛り上がります」という。
長谷川は、以前『踊る！さんま御殿!!』に幸子さんと親子で出演したことも。その収録では「楽屋にご挨拶に行かせていただいた時に、（明石家）さんまさんと一緒に写真撮らせていただいたんですよ」といい、その写真は「蓑屋」に飾っているとのこと。
さらに、札幌観光の楽しみ方も聞くと「ジンギスカンを食べてほしい」と長谷川。中でも特におすすめスポットとして「さっぽろ羊ヶ丘展望台」を挙げた。
「『青年よ、大志を抱け』のクラーク博士の銅像があって、羊たちが可愛く遊んでいて、そこにレストランもあって、ジンギスカンを食べられるんです。景色も素晴らしくて、お酒も飲めて」と語る。普段、共演者からも「北海道の美味しいもの、美味しいラーメン教えてよとか、遊びに行くならどこ？と聞かれます」ということだ。
■明石家さんまの「グッときた一言」でスタンディングオベーション
今回の『踊る!さんま御殿!!』2時間スペシャルの見どころについて聞くと、「全員が立ち上がって一つになった瞬間」があるという。
「収録中にさんまさんが素晴らしい一言を言って、みんなが立ち上がってスタンディングオベーションをした瞬間がありまして。笑えるんですけど、結構泣きそうになるくらいグッときた一言。これはなかなか神回と僕は思っています」と長谷川。
日頃の『踊る!さんま御殿!!』収録への準備についても聞くと、放送回ごとのテーマに沿った事前のアンケートへの回答はもちろん、「プラスアルファで、『他の出演者の方のこういうお話だったらこういう風に答えよう』みたいなシミュレーション」もしているとか。
しかしトークは「さんまさんの流れでいくから、『こんなこと言われたらこんな風に返そうとか、こういう流れだったらこうしよう』みたいなイメージをするんですけど、あんまりそのイメージ通りになったことないです」と明かした。放送後も、自身のトークについて振り返ることが「めちゃくちゃあります」とのこと。
そんな長谷川は、日頃の情報収集についても意欲的。数年前、子ども向けの新聞を購読していることをあるインタビューで明かしており、現在も購読は続けているそう。
「読売KODOMO新聞を取らせていただいて、（届くのが）週1、毎週木曜日なんです。届いたら、今日木曜日だなってすぐわかる。僕、社会情勢とかちょっと疎いので、わかりやすく書いてるのかなと思って取ったんですよ」とのことだが、「最初とちょっとイメージが違ってて。世間の『大谷翔平が活躍した』『ノーベル賞を誰が取った』（という話題）ももちろんあるんですけど、小学6年生の女子の間で流行っているコーディネートとか、今流行っているトートバッグとかも載っていて『あ、そうなんだ』と思って。なかなか54歳、（そういったトレンドを）知ることってないじゃないですか。そういう情報も得られるようになりました」と社会情勢のみならず、若年層のトレンドを掴むことにもつながっているようだ。
■スーツや決め台詞…長谷川雅紀のキャラクターのルーツを紐解く
また今回は、長谷川自身のキャラクター・人となりについても深掘り。すると、相方・渡辺隆との信頼関係・関係性が垣間見える様々なエピソードが明かされた。
まず、メディア出演時に常に着用している白のスーツに黒のシャツ、白のネクタイという衣装について。「実はこの衣装は相方が決めたんですよ。2人で初め、アロハシャツにジーンズを着て『衣装だ』ってやってたんですけど、『いや、あまりにもちょっと…』となって衣装を作りに行こうって日があったんですよ。僕がいろんなスーツをまず着てみて、この白い上下のスーツを相方が見て一目惚れというか、『それいいんじゃない？』ってなって決まったんですよ」という。
「こーんにーちはー！」という決め台詞も印象に残るが、「この『こーんにーちはー！』も実は相方の発案なんですよ。相方から突然『でっかい声であいさつして』って言われて、僕は意味がわかんなかったんですけど、出てきて一発目で『こーんにーちはー！』ってでかい声で言ったんです。そうしたら笑いが起こったんですよね。相方いわく、『バカな人間だということを初めて見た人に短時間で分からせるためには、大きい声であいさつだ』というのがあったらしくて。それで一発目で『あ、この人こんな人なんだ』というのがすぐわかるように…みたいなことを言っていて、僕はもう全然言われるがまま」という。
自身の頭の中を方程式にしてフリップに書いてもらうコーナーでも、「これも相方に言われた」という言葉を元にした「明るく＋楽しく＋元気よく＝長谷川雅紀」という方程式だった。
「僕が『どういう風に平場で振る舞っていけばいいかわかんないな』みたいな話をした時に、『雅紀さんは明るく、楽しく、元気よくやってくれればいいよ』って言われたんですよ」とのこと。今回の『ライターズ！』でも、その言葉通り、長谷川は様々なエピソードを楽しく語ってくれた。放送もぜひお楽しみに。
（取材・文／アーバン・タカト）
※取材の模様は、22日放送の『ライターズ！』（日本テレビ系 深2：00〜）でもご覧いただけます。
