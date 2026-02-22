錦鯉・長谷川雅紀、“平場”での振る舞いに不安…相方・渡辺隆が指南「明るく、楽しく、元気よく」【オリコンライターズ】

錦鯉・長谷川雅紀、“平場”での振る舞いに不安…相方・渡辺隆が指南「明るく、楽しく、元気よく」【オリコンライターズ】