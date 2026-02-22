日本テレビ「笑点」（日曜後5・30）が22日、放送3000回を迎えた。スペシャルゲストとして国民的バンド「THE ALFEE」が演芸コーナーに初登場。視聴者から大きな反響が寄せられた。

THE ALFEEも4月に通算ライブ本数が3000回に到達するという共通点があり、今回のスペシャルコラボが実現した。代表曲「星空のディスタンス」が流れる中、桜井賢、坂崎幸之助、高見沢俊彦の3人がさっそうと登場すると、笑点メンバーと共に軽快なトークを繰り広げた。

桜井と林家たい平は、ともに埼玉県秩父市の出身。桜井は「たい平師匠の実家にも行きましたよ」と、たい平の母が営んでいた駄菓子屋「駄菓子屋たい平」を訪れたことがあると明かしていた。しかし、訪問時はたい平の母が不在で父が対応。父はTHE ALFEEを知らなかったそうで、たい平は「“THE ALFEE”の桜井さんだよって言ったのに“ある日ってどの日だい？”って言われた」とし、笑いを誘っていた。

SNSでは「笑点とTHE ALFEE、違和感がない」「THE ALFEEが笑点出てるーライブ3000回って凄すぎる！」「笑点にきてミュージシャンなのに歌わないで大喜利してったTHE ALFEE面白すぎる」などの反響が寄せられていた。

笑点は1966年5月に放送スタート。今年が放送60周年の節目となる。