実力はもちろん、アーティスティックなビジュアルでもファンを魅了する人気日本人女子レスラーが“美顔”メイクの裏側を公開。ファンの賞賛を集めている。

【映像】日本人女子、“美顔”メイクの裏側を公開

WWEスーパースターのアスカが日本時間20日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ある日のメイク作業をダイジェストにおさめた動画を公開した。

リング上では白塗りをベースとしたピエロやジョーカー風メイク、また別の日には顔中を蛇が這うような奇抜なデザインで登場するなど、全て“自メイク”でハイクオリティなフェイスペイントを施し戦うアスカ。この動画では目元にラインストーンを散りばめたようなデザインを細かく整えていく姿が映し出され、投稿はあっという間に3万インプレッションを超える反響となっていた。

コメントでも「自分でやってるの？すごい」「本当の才能の塊」「レジェンドだ」「リング上でのパフォーマンスから引退したら、ランウェイモデルのメイクをやるべきだ」「他の選手のメイクを手伝うのもいいね」などと絶賛の嵐。怪我から復帰後は極悪ヒールポジションに収まっているアスカだが、実力とビジュアル、そして親しみやすいキャラクターと、あらゆる要素でファンの支持を集めている。

