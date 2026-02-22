〈「鉄の破片が刺さり、火傷もした」4歳でピアノ開始、18歳で世界最高峰の音大に…将来を嘱望された天才ピアニストが「工場勤務」になった“驚きの理由”〉から続く

「人はいつ死ぬかわからないし、地位も名誉も財産も、いつまでも手にしていられるか保証もない」

一度は音楽を捨て、ピアノから離れた三浦謙司。それでも彼が再び音楽の世界に戻った理由は、「未練」でも「野心」でもなかった。

ピアニストとして復帰した本当の理由と、これから見据えている未来について聞いた。



ピアニストの三浦謙司さんが音楽の世界に戻った理由とは―― ©山元茂樹／文藝春秋

「人はいつ死ぬかわからない」

――すぐに音楽の世界に戻りたくなりませんでしたか？

三浦謙司（以下、三浦） 当然、ピアノはすぐに弾きたくなりました。でも恋しいから戻る、というのは絶対に良くない。恋しさに価値はないと思っていました。自分が音楽をする理由がちゃんと見えない限りは再開しちゃいけないと思っていました。

――結局、ご自身で見つけた答えとは何でしたか？

三浦 人はいつ死ぬかわからないし、地位も名誉も財産も、いつまでも手にしていられるか保証もない。人生で何一つ保証されていない中で、絶対に誰にも奪われないものは、自分の音楽に対する思いや確信だけじゃないのか。それがありさえすれば、最終的にピアニストとしてお金を稼げようが稼げなかろうが、もう一度頑張る意味はあると思ったんです。

その答えに行き着くことができたのは、イギリスの大切な友人が亡くなったことがきっかけでした。あまりのショックで2週間ぐらい寝込みましたが、またベルリンに戻って、音楽を学び直すことにしたんです。

――退学した大学とはまた別の大学を再受験されたんですよね。「練習を1日しなければ、取り戻すのに3日かかる」なんてことも言われる世界で、1年ほどピアノを弾かない生活を送られていました。ブランクを埋めるのは大変だったのでは？

人生を変えた「一目惚れをした女性」

三浦 2014年2月の受験のために、前年の9月からピアノを再開しました。本当は年末で仕事を辞めようと思っていたけれど、お金も貯めないといけないから、結局受験の2週間前までフルタイムで働いていました。

12時間働いて、帰宅して眠くなるまで練習。睡眠時間は毎日2〜3時間でした。自宅にピアノもなかったので、友人から借りたキーボードで、日本を発つ日まで練習していました。

実はその頃、僕にはもう一つ欠かせない日課があったんです。

――それは何ですか？

三浦 実は、ベルリンを去る1週間前に、一目惚れした女性がいたんです。企業のイベントのバックグラウンドでジャズを弾く仕事をしたときに、クローク係としてバイトに来ていた女性に一目惚れしたんです。彼女とは、日本に来てからも毎日のビデオ通話を欠かしませんでした。

初めて出会ったその日から、僕は絶対に彼女と結婚するんだって決めていたんです。当時のルームメイトにそう宣言したら、「今日会ったばかりだろ」と笑われましたけど（笑）。

――その女性とは現在も？

三浦 今の妻です。

――本当に実現されたんですね！

三浦 まずお茶に誘って、ベルリンでの最後の1週間に気持ちを伝えながら楽しい時間を過ごしました。日本へ行ってしまうことは話してはいたけれど、いつベルリンへ戻ってくるとか、今後のことについては話しませんでした。

彼女のほうが、そんな話は今しなくていいから、今、この時間を楽しもうというスタンスだったんです。でも絶対に帰るから信じてほしいということだけは伝えて、ベルリンを発つ日は、二人で空港で号泣しながら別れました。今思えば、妻はよく信じて待っていてくれたなと思います。

迷いがないことが圧倒的な自信につながる

――1年間のブランクと5ヶ月の猛練習を経て、2014年にベルリンの音楽大学に入学。2015年に世界的ピアニストへの登竜門の一つといわれる『浜松国際ピアノコンクール』で入賞されました。

三浦 僕にとって初めての国際コンクールでしたが、ブランクは取り戻せていないままでした。入賞といっても、ファイナルラウンドに進めなかった出場者の中から選ばれる奨励賞でした。だから自分としては満足していません。

でも今思えば、そんな状態で良い結果を残していたら、浮かれてしまっていただろうから、それで良かったんだと今では受け止めています。

――それから4年後には、歴史ある『ロン＝ティボー国際コンクール』で優勝されました。このときには音楽への迷いは完全に消えていましたか？

三浦 全くありませんでした。迷いがないことが圧倒的な自信につながっていて、ここまで確信を持って音楽の道を歩んでいる人は、自分以外にいないと思えていました。

もちろん実力はまだまだでしたし、自分よりも上手い人はいるけれど、これまでの人生を自分で決めてこられたことがうれしくて。コンクールの結果で負けても、気持ちで負ける気はしませんでした。4年の間に1次審査で落ちてしまったコンクールもあったし、しんどいときもありましたが、音楽に対する確信と奥さんのために成功したいという思いが支えになりました。

――周りから、例えば「もっとこう弾きなさい」「もっとこんな曲を弾きなさい」と、アドバイスのようでいて、口出しをされることもあったと思います。自分の気持ちの軸をどんなふうに置いてこられましたか？

「短所と向き合う」ことこそが成長

三浦 基本的に他人が言うことは半分以上聞き流していいと思います。自分のためになることだけを聞けばいいんじゃないかな。僕は自分のことを客観視するようにしていました。ゲームキャラクターのパラメーターのように、自分の長所や短所を考えるんです。

そこで注目するのは短所。短所を成長させるプロセスをずっと繰り返してきました。国際コンクールに挑戦する際、ほとんどの人は、自分に合った曲を数年かけて繰り返し挑んでいくんです。

でも僕はそういうことをしたことがなくて。特に優勝したロン＝ティボーは3時間以上の音楽を用意しないといけない中で、半分が人前で弾いたことのない曲ばかりでした。でも、成長するためだと信じてそうしていたし、今結果が出なくてもこのやり方で間違っていないと信じていました。

――念願の国際コンクールで優勝してどんなことを感じましたか？

三浦 正直なところ達成感はあまり感じませんでした。もっと人生が変わるんじゃないかと思っていたけれど、自分の音楽が変化したわけでもなかったし、仕事のチャンスは来たけれどコンクール優勝がゴールではなかったんだと痛感しました。

同じ演奏をしても審査員が変わっていたら、結果は全く違うものになっていたかもしれないですし、本当の自分の音楽の価値は長い時間かけて築き上げないといけない。一度の1位で自分はすごいだなんて思いたくありません。

――短所を補うことで成長の糧にされていましたが、最近克服されたことはありますか？

師匠に言われて「ずっと悔しかった言葉」

三浦 ずっと悔しかった言葉があって。ベートーヴェンピアノ・ソナタ第23番「熱情」という曲があるんですが、7、8年前に大学の師匠から「『熱情』は弾かないでね。絶対向いてないから」と言われたんです。自分でも苦手なのはわかっていたけれど、すごく悔しくて。

でも、自分に足りないものこそが、「熱情」を弾くために必要なものだったんです。その成果として1月に発売したセカンドアルバム『Heimat / 故郷』に収録するに至りました。

――アルバムに収録するということは、自分の演奏として確立されたんですね。ピアニストとして、どのような使命を感じていますか。

三浦 ピアニストは、音楽として書き残された作曲家の生き様や、複雑な人間の感情、当時の時代背景を理解し、受け止めて、それを表現できる“器”でないといけないと思っています。だから誰よりも人生を生きていないといけないし、人間というものをわからなければいけない。そういう重たい使命をもった職業です。

でもそこまで考えている人は少ないと思うので、その現実を変えていきたいですね。今はベルリンの音楽大学で教えていますが、そういうことを生徒にも伝えていきたいです。

クラシック音楽が時代遅れの代物ではなく、時代と一緒に進化できる強さをもてるようになるには、音楽家の視野を広げることが不可欠なのではないでしょうか。それが、自分のこれまで学んできたものを次の世代に残せる道なんじゃないかなと思っています。

――今後はどのようなピアニストを目指したいですか？

「死ぬまで成長したい」

三浦 理想のピアニスト像って、実はあまりないんです。自分はピアニストだけど、それが自分のアイデンティティーとは思っていません。

でも、人間としての理想像はあります。自分の長所と短所を見つめて、死ぬまで成長し続けること。好奇心を忘れないこと。自分に嘘をつかないこと。それが理想です。

――ピアニスト三浦謙司の完成形はまだ見えないですね。

三浦 見えてほしくないです（笑）。

まだまだ短所がたくさんあるから、成長できるところがたくさんあるんですよね。死ぬまで成長したいです。

チェロの巨匠、パブロ・カザルスは最晩年のインタビューで、「今もまだ毎日練習するのですか？」と聞かれて、「最近ちょっと上手くなった気がするんだよ」と答えたそうです。超かっこいいじゃないですか。これが音楽家としての理想像ですよね。

（東 ゆか）