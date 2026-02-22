感涙「スガコバ」2ショット！菅野智之が巨人2軍キャンプを訪問　小林誠司「WBC、智之らしく最高のパフォーマンスを！」

巨人時代の菅野智之と小林誠司(C)産経新聞社

巨人の小林誠司が2月22日、自身のインスタグラムを更新。2024年までのチームメートで、WBC日本代表の菅野智之（ロッキーズ）との「スガコバ」2ショットを投稿し、G党を喜ばせている。

小林はロッカールームと見られる場所で、菅野と笑顔を並べた。小林は巨人、菅野は侍ジャパンのユニホームだが、再会に表情は双方ともに穏やかだ。

菅野はこの日、日本代表の宮崎合宿に合流。拠点からほど近い巨人2軍キャンプ地の「ひなたひむかスタジアム」を電撃訪問した。小林は文面で「合流したばかりで、会いに来てくれてありがとう！」と同学年の“元相棒”に感謝した。