感涙「スガコバ」2ショット！菅野智之が巨人2軍キャンプを訪問 小林誠司「WBC、智之らしく最高のパフォーマンスを！」
巨人時代の菅野智之と小林誠司(C)産経新聞社
巨人の小林誠司が2月22日、自身のインスタグラムを更新。2024年までのチームメートで、WBC日本代表の菅野智之（ロッキーズ）との「スガコバ」2ショットを投稿し、G党を喜ばせている。
小林はロッカールームと見られる場所で、菅野と笑顔を並べた。小林は巨人、菅野は侍ジャパンのユニホームだが、再会に表情は双方ともに穏やかだ。
菅野はこの日、日本代表の宮崎合宿に合流。拠点からほど近い巨人2軍キャンプ地の「ひなたひむかスタジアム」を電撃訪問した。小林は文面で「合流したばかりで、会いに来てくれてありがとう！」と同学年の“元相棒”に感謝した。
菅野とは、巨人時代に2度の最優秀バッテリー賞を受賞。「やっぱり会うと元気が出る！」と打ち明け、「WBC、智之らしく最高のパフォーマンスを！」と熱いエールを送った。
「スガコバ」の“復活”を受け、SNS上は大盛り上がり。ファンからは「ホントになんだこの夫婦のキラキラ感」「きゃーーーーっの言葉しか出てこない」「歳を重ねてさらにキラキラしとる」「最高ですね」などと、歓喜と感動のコメントが相次いでいる。
