◆クイーンズシルバージュビリーカップ・香港Ｇ１（２月２２日、シャティン競馬場・芝１４００メートル）

１０頭立てで行われ、世界最強スプリンターのカーインライジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が連覇を決めた。並んでいたサイレントウィットネスを超え、香港競馬新記録の１８連勝を達成。１着賞金の７２８万香港ドル（約１億４６５８万円）を獲得した。勝ち時計は１分１９秒３６。

ザカリー・パートン騎手とのコンビ。レースは好スタートから２番手につけると、直線では危なげなく抜け出し他馬を圧倒。圧倒的１番人気に応えた。これでデビューから２１戦で１９勝。これまで１２００メートルで勝ち続け、１４００メートルは昨年の同レース以来２度目だったが、今年も強さを見せつけた。

２３年１２月にデビューした同馬は、Ｇ１初タイトルをつかんだ２４年の香港スプリント、２５年のチェアマンズスプリントプライズなどを含め、デビューから１６戦は香港のシャティン競馬場で出走。昨年１２月には初めて海外遠征に挑み、芝の世界最高賞金レース（１着賞金７００万豪ドル＝約６億８０８５万円）として知られる豪州Ｇ１のジ・エベレスト（芝１２００メートル）を制覇し、暮れの香港スプリントも連覇。今年初戦のセンテナリースプリントカップでも最後に流す余裕を見せ、１・０倍の断然人気に応えて完勝していた。