◆オープン戦 広島７―１日本ハム（２２日・名護）

広島・新井貴浩監督が、２戦連続２ケタ安打の打線に目を細めた。前日２２日のＤｅＮＡ戦（宜野湾）に続き、打線が活発で１３安打７得点。８回には坂倉の２ランを含む６安打５得点を挙げた。指揮官は「真っすぐが強い投手（日本ハム・杉浦）から打って点を取れたことは評価できる」と最速１５９キロ右腕攻略に手応えをにじませた。また、対外試合初登板となった新外国人・ターノック、猛打賞をマークした中村奨にも言及した。

以下は試合後の新井監督の主な一問一答

―８回に坂倉が一発

「いいホームランだった。１軍の投手の中でも、（日本ハムの）杉浦くんはまっすぐが強いピッチャーなので。坂倉にしても、他の選手にしても、そういう投手から打って点を取れたというのは、すごく評価できます」

―前日に引き続き打線が活発

「去年たくさん経験した若い選手がね、少しずつ力をつけてくれていると思うし、また新しく加入した選手がその競争をさらに激しいものにしてくれてると思います。すごくいいものを見せてくれています。連日」

―ターノックは対外試合初登板

「真っすぐに力もあるし、角度もあるので、いいピッチングだったと思います」

―中村奨もすごくいい内容

「すごくいいと思います。去年のね、経験というのが自信になってるんじゃないですか。内容もいいし、今日もいいヒットを見れました」